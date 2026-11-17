Melody Luz expresó su malestar por los mensajes que Alex Caniggia publica contra Wanda Nara, y aseguró que esas intervenciones también derivan en ataques hacia ella. La bailarina se mostró llorando en una historia de Instagram y pidió que dejen de responsabilizarla por las opiniones de su pareja.

La bailarina explicó que decidió hablar después de recibir mensajes vinculados a las publicaciones del mediático, a quien dijo no seguir en redes sociales. Según relató, las reacciones que generan esos contenidos terminan por afectar su vida personal y profesional.

“Por favor, no me envíen más las cosas que sube Alex. Yo por algo no lo sigo”, planteó. Además, cuestionó el tono de los mensajes de Caniggia y sostuvo que no reconoce en esas publicaciones a la persona con la que convive. La artista rechazó los cuestionamientos de quienes le reclaman que intervenga en los posteos de su pareja. “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá”, afirmó, y aclaró que mantiene charlas con Caniggia sobre el tema, aunque siente que él no toma en cuenta sus planteos.

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“Yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha”, dijo la joven durante su descargo. La bailarina señaló que la situación le impide disfrutar un momento importante de su carrera: esta semana tiene previsto su debut en Sex, espectáculo al que se incorporará luego de haberlo buscado durante un largo tiempo.

Melody Luz angustiada por el odio que recibe por culpa de Alex Cannigia https://t.co/Lf7Yqkaena — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 16, 2026

En ese contexto, remarcó que su identidad pública y su trabajo artístico no deberían quedar ligados a las expresiones de Alex. “Yo también soy una figura pública, soy artista e intento armar mi camino”, sostuvo. Durante el video, Melody Luz también mencionó a su hija, Venezia, y manifestó su temor por la exposición que las polémicas puedan generar a futuro. “Ya tengo a mi hija a quien tengo que cuidar”, expresó.

La bailarina señaló que los ataques recibidos en redes ya tienen consecuencias sobre ella y pidió que los reclamos se dirijan directamente a Caniggia. “Háblenle a él. Yo no soy él y no soy su madre”, insistió.

Melody remarcó que no comparte los mensajes ofensivos hacia mujeres, en referencia a los posteos que motivaron la controversia por los cruces de Alex Caniggia con Wanda Nara. “Esto va más allá de Wanda, de la China o de quien sea. No estoy a favor de que bardeen a ninguna mujer”, expresó.

En el tramo final de su descargo, Luz cuestionó que se la asocie con las opiniones de su pareja solo por el vínculo que mantienen. También denunció que recibe críticas de integrantes del entorno familiar de Caniggia y de usuarios que reaccionan a sus publicaciones.

La bailarina sostuvo que el problema no se limita a una discusión puntual en redes sociales. Según explicó, las intervenciones de Caniggia la exponen a mensajes que cuestionan su rol dentro de la pareja y le trasladan una responsabilidad que rechaza. En ese sentido, remarcó que cada uno debe hacerse cargo de sus propias expresiones públicas.

“No reconozco la persona que es cada vez que abro su Instagram”, afirmó. La frase sintetizó la distancia que marcó entre la actitud que, según describió, él adopta en las plataformas y el vínculo cotidiano que mantienen fuera de ellas.

Luz recordó que trabaja para consolidar su camino como artista y que el estreno de Sex representa una oportunidad profesional relevante. Sin embargo, dijo que la atención sobre la polémica la dejó atravesada por la angustia y opacó un momento que esperaba con entusiasmo.

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“Les pido que no me metan en la misma bolsa, porque yo no estoy de acuerdo”, cerró Melody

“Yo sí que valgo mucho, porque sé que vengo de abajo”, expresó. Con ese mensaje, reivindicó su recorrido personal y profesional, y buscó diferenciarse de los dichos que motivaron las críticas hacia Caniggia.

La artista también planteó que no comparte los ataques contra ninguna mujer, aun cuando existan conflictos entre figuras del espectáculo. Su referencia incluyó a Wanda Nara y a Eugenia “la China” Suárez, nombres que quedaron en el centro de las publicaciones de Caniggia.

“Les pido que no me metan en la misma bolsa, porque yo no estoy de acuerdo”, cerró la joven. El pedido final estuvo dirigido a quienes le envían mensajes por la actividad de su pareja y le exigen intervenir en sus decisiones.