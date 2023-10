El furioso descargo de Lilia Lemoine tras ser acusada de "dañar" la candidatura de Milei: "No fue Barrionuevo o hablar de vender niños y órganos..."Lila Lemoine, la influencer y cosplayer que se metió como diputada en la lista de Javier Milei.



Después de su polémica propuesta de ley que pretende que los varones puedan renunciar a la paternidad no deseada y la escandalosa votación donde terminó peleándose a los gritos con una autoridad de mesa, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine se cruzó duramente en redes sociales con Iñaki Gutiérrez, el cerebro de la comunicación de Javier Milei.

Conocido el resultado de las elecciones generales que, a diferencia de las PASO, dejó a la fuerza libertaria en segundo lugar, por detrás de Sergio Massa, el joven de 22 años señaló que las declaraciones de la explosiva influencer y cosplayer que se metió en la lista de diputados dañó la imagen de La Libertad Avanza.

Puede interesarte

"La declaración de Lilia Lemoine lo único que hizo fue dañar", sentenció Gutiérrez, quien acompañó a votar este domingo tanto a Milei como a su pareja, Fátima Florez. Por Twitter, Lemoine contestó una publicación que contenía esa declaración. "Háganle un antidoping", arremetió. Luego, la reposteó y dejó otro fuerte mensaje: "Largue las drogas, señora".

Eso no fue todo. Un usuario la acusó de "hacer mierda" la elección. Y Lemoine, ya entrada la madrugada del lunes, no se quedó callada: "Claro, no fue la alianza con Barrionuevo, ni cortar relaciones con el Vaticano... o hablar de vender niños y órganos... La culpa es mía", ironizó, en referencia a algunos de los gestos y propuesta que salieron del propio Javier Milei durante la campaña.

"Merecemos desaparecer", respondió contundente un tuit de otra usuaria que lanzó: "Bueno, despida al país que se va. Massa en balotaje saca 70%".

La interacción con otros seguidores de Milei continuó. "Cómo lo hiciste perder a tu jefe, querida", le plantearon, a lo que ella devolvió: "No. Yo lo ayudé a llegar". Tampoco faltaron los exabruptos cuando le contestó "chupala" a otra persona que la criticaba.

Esta mañana, en declaraciones radiales, el propio Milei fue consultado sobre las declaraciones de Lemoine. De manera escueta y sin querer entrar en polémicas, deslizó: "El responsable y el que lidera el movimiento soy yo. Yo fui prudente y los desvíos no forman parte del core, son cosas que pasan".

Iñaki Gutiérrez criticó el proyecto de "renuncia de paternidad" de la candidata a diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. pic.twitter.com/gE0XEyv9kG — Corta 🏆 (@somoscorta) October 22, 2023

También conocida en las redes como “Lady Lemon”, donde se presenta como influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer; Lilia Lemoine quedó en el ojo de la tormenta la semana pasada cuando lanzó un polémico primer proyecto en caso de llegar a una banca en la Cámara de Diputados sobre la "renuncia a la paternidad".

"No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener", lanzó, y generó un fuerte repudio tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio.

La libertaria azuzó un mito urbano: que alguien "pinche" un preservativo previo a una relación sexual para lograr un embarazo. Lo dijo así: "Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: 'Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla' o le pinchan un forro?".

Puede interesarte

Ayer, la asesora de Milei protagonizó una situación insólita durante su votación. Fue acusada de "fraude" y se peleó a los gritos con una autoridad de mesa. Según los videos que se viralizaron en las redes sociales, la candidata salió del cuarto oscuro con la boleta de La Libertad Avanza en la mano. De hecho, personas que estaban esperando en la fila para votar comenzaron a gritarle "fraude".

Lemoine, que está en el octavo lugar de la lista de diputados nacionales de la fuerza libertaria, rechazó la acusación y se peleó a los gritos con una autoridad de mesa. Mientras, una mujer le bloqueaba la posibilidad de que pusiera el sobre en la urna.

"Fraude, mal educada. Eso no se hace. Hace 50 años que voto y es la primera vez que veo una cosa así", cuestionó una mujer que estaba en el lugar al ver la situación confusa y que se hizo viral en Twitter.

Sobre esta situación, fuentes de La Libertad Avanza afirmaron que "no saben" si el voto de la influencer y cosplayer fue impugnado.