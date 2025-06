Este jueves, Alpine confirmó que Franco Colapinto seguirá con el equipo más allá de las 5 carreras evaluativas tras su quinta aparición en el GP de Austria.

Flavio Briatore afirmó: “He leído que tendría solo cinco disponibles, pero no, no hay límite”. “Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre”.

El argentino aún no sumó unidades, pero mostró una evolución sostenida y más firmeza al volante pese a problemas mecánicos. El equipo francés diseñó este período para evaluar su desempeño de cara a 2026, con motor Mercedes y paquete técnico renovado.



Colapinto ya tiene asegurada su plaza en Silverstone, la próxima fecha del calendario, y competirá carrera a carrera sin nuevo contrato de prueba. En Canadá, fue elegido entre los 10 pilotos más destacados del fin de semana según el ranking oficial de la F1.

Su continuidad responde tanto al crecimiento deportivo como a su valor comercial. Su figura crece en América Latina y su nombre gana fuerza en el paddock. El respaldo interno apunta a una temporada completa con Alpine.

Aunque se presentó al GP de Austria como su “última carrera”, la realidad marca otro rumbo: el piloto bonaerense competirá sin un tope definido y con el apoyo del equipo para consolidar sus primeros puntos en la categoría reina.

