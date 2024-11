Después de que Mauro Icardi denunciara que Wanda Nara estaba en su casa sin permiso y publicara un video como prueba, la mediática respondió a las acusaciones. En un breve encuentro con la prensa, Nara aclaró que no hubo hostigamiento y que solo había ido a buscar sus pertenencias.

"No pasó nada, lo que vieron", dijo Nara. "No tengo idea por qué me filmó". También explicó que había ido a la casa con previo aviso a los abogados para recoger sus documentos y ropa de verano antes de viajar a Tailandia.

Además, Nara desmintió las acusaciones de violencia de género y aseguró que Icardi estaba con sus hijas, lo que no hubiera sido posible si hubiera habido violencia. "Yo nunca hice una denuncia por violencia de género", dijo.

La mediática también publicó un video en sus redes sociales mostrando su valija llena de ropa y a su amigo y estilista, Kennys Palacios, acomodando un maletín de maquillaje en la casa.

Por su parte, la abogada de Icardi, Lara Piro, aseguró que la filmación fue realizada para proteger a su cliente de posibles acusaciones falsas. "Le pedimos nosotras que la filme porque después inventa que es violento", dijo.

El conflicto entre la pareja sigue generando polémica y especulaciones sobre su separación y los movimientos judiciales que están realizando.