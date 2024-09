Soledad Silveyra acudió como invitada al programa La noche perfecta que conduce Sebastián Wainraich por eltrece y recordó un trabajo en el que la pasó muy mal porque se sintió maltratada por sus colegas.

“Fui jurado del Bailando tres años. Me gustaba el programa, además, tengo una teoría de que como cada 20 años hay que ir renovando las generaciones. Entonces algún programa popular me divierte hacer”, comenzó a contar la actriz.

Para Silveyra ese trabajo fue muy difícil porque sintió hostilidad por parte de sus compañeras. “Me metí en el jurado y la verdad que no la pasé muy bien con Moria Casán y con Nacha Guevara. Hoy me saludo perfecto, pero me tenían de hija”, aseguró.

“No me gusta el barro. Todo el tiempo eran agresiones”, afirmó la actriz, que incluso recordó que un humorista hizo un dibujo en el que la retrataba como “Solicienta”: “Era yo tirada en el piso, fregando el piso y las dos hermanastras”.

Lo que más le dolió a Soledad Silveyra fue la actitud que tomó Nacha Guevara porque no se esperaba ese nivel de agresión de su parte: “De Moria conozco su lengua karateca, pero con Nacha no, la respeto muchísimo y me dolió mucho”.