Charlotte Caniggia y Coti Romero se declararon la guerra y cada vez que pueden aprovechan para tirarse un palo, la una a la otra. Luego del escándalo que involucra a las dos participantes del Bailando 2023 y Zaira Nara, la modelo la votó y atacó con de todo a la correntina en la nominación para saber quién queda en sentencia.

La nueva dinámica que estableció la producción del certamen está sacando chispas entre los participantes y todos tienen algo polémico que decir sobre uno de sus compañeros.

En esta ocasión, la hermana de Alex Caniggia tomó la palabra y no dudó a la hora de emitir su voto. "¿Ya lo pensó Charlotte?", le preguntó Marcelo. "Siempre", respondió contundente la modelo.

"Súper decidido. Primero porque no quiero hacer más enemigos y segundo no la soporto. Es una mujer, mala", explicó la participante. "Es bravísíma como califica", acotó Moria Cásan.

"Mi voto es para la señorita Coty", votó Charlotte que inmediatamente se giró y ni la miró a la conductora del streaming. "Después dice que yo me cuelgo de ella", respondió el ataque la correntina.

"No la quiero, es bardera y me mandó al frente", exclamó Charlotte Caniggia. "¿Soy competencia? Yo estoy en el streaming y vos querías", atacó la ex Gran Hermano. La modelo la trató de estar "subida a un pony" y Coty Romero lejos de callarse le respondió que "era una reina y podía estar subida donde quiera".