Brenda Agüero , la enfermera acusada por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, declaró en el juicio, defendió su inocencia y aseguró que no le hizo daño a ninguna de las víctimas.

“No puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo. Me hicieron muchísimo daño”, dijo la enfermera que comenzó a declarar pasadas las 9.30 de la mañana. Antes había advertido que solo iba a responder cuestiones referidas a su vida personal o profesional que no estén vinculadas a la causa.

La acusada reveló que debido a la mediatización del caso recibió agresiones dentro de la cárcel durante todo este tiempo. “Me decían cosas y me gritaban”, dijo al responder una de las preguntas de los integrantes del Tribunal.

El abogado que representa a las víctimas, Carlos Nayi, le consultó a Agüero sobre las tareas que realizaba en el Hospital Neonatal. “Mi función comenzaba desde que el paciente ingresaba al hospital hasta que se iba, es la función de la enfermera obstétrica, yo me desempeñaba como eso”, respondió.

“Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño. De hecho, siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a los de Neonatología”, sostuvo la enfermera, según informó el diario La Voz.

Respecto a la acusación de haber matado a los cinco bebés, respondió: “No entiendo cómo una persona sana que nunca tuvo problemas, que de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro”.

Este lunes comenzó el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal. (Foto: Lucio Casalla / El Doce).

Agüero apuntó contra los medios y desmintió ser una paciente psiquiátrica: “Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían”.

“Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”, agregó la joven ante el jurado popular que deberá emitir una sentencia dentro de seis meses.

La enfermera relató detalladamente cómo hizo para ingresar al área de Neonatología en distintos centros de salud: “En medio de todo lo que yo estaba buscando apareció el Materno Neonatal y yo quedé enamorada de ese hospital, quería trabajar ahí”.

“Me recibí, dejaba todas las semanas el currículum, hablaba toda la semana con gente de recursos humanos hasta que un día recibí un llamado para presentarme ya para una entrevista y trabajar en el hospital. Fui, y allí quedé en el hospital hasta el día de mi detención”, señaló.

En paralelo, señaló que la causa le cambió la vida: “No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba, me arruinó la vida. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar”.

En ese sentido, agregó: “Hoy no podría volver a tocar un niño, no podría hacerlo, no podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché”.

La enfermera contó también que comenzó a estudiar abogacía desde la cárcel: “Estoy a pocas materias de terminar el primer año. Esta es la posibilidad que tengo para defenderme, me dieron de todos lados, me atacaron de todos lados, voy a buscar herramientas para defenderme. Es algo que no me arrepiento, la abogacía me saca del encierro”.

Además, confirmó que lleva adelante tareas de artesanía dentro del penal y que se acercó a la religión: “Tengo creencia religiosa, dentro del Servicio Penitenciario hay iglesia católica y a esos lugares he asistido”.

El abogado de las familias contradijo a la enfermera

El abogado que representa a las víctimas, Carlos Nayi, contradijo a Brenda Agüero luego de que declarara ante el tribunal, la acusó de “estar con una sonrisa” durante toda la declaración y dijo que “terminó con un comportamiento incriminatorio”.

“Brenda, al ejercer su defensa material, nunca se acordó de los bebitos que perdieron la vida en medio de una serie de episodios intencionales, de ataques criminales donde la sindican a ella como la principal responsable. De eso no habló”, dijo Nayi en diálogo con TN.

Nayi detalló que Agüero contó durante su declaración que estudiaba abogacía, que explicó lo que realizaba en la cárcel y que expresó “cómo sufría todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva”. “No hizo referencias en ningún momento a los hechos sobre los cuales pesa una gravísima acusación”, remarcó.

En ese sentido, agregó: “Dibujaba en todo momento una sonrisa en su rostro mientras decía que no iba a declarar sobre los hechos que fueron parte de la acusación porque no había terminado de leer la causa. Algo mecánico, frío y que tiene que ver con la conducta tenebrosa escondida detrás de esta persona que está acusada de asesina serial”.

“Frente a tres jueces técnicos, 20 jurados populares, más de 100 personas en la sala de audiencia estaba imperturbable, fría, inconmovible, una verdadera roca. Lejos de ejercer una defensa material que genere un grado de convicción persuasiva, terminó con un comportamiento autoincriminatorio”, agregó.

Con respecto a la investigación, Nayi señaló: “Hubo una actuación en conjunto, una división de roles, una orden de ocultar todo lo que estaba ocurriendo. Hay otros 10 funcionarios, desde el ministro hasta la última enfermera. Sabían lo que estaba ocurriendo y guardaron silencio”.

En ese sentido, añadió: “Pero fueron más allá, alteraron registros, destruyeron documentación pública, falsificaron documentos públicos y no cumplieron con un mandato legal que es formular las denuncias frente a muertes que no respondían a una causa objetivable. Esta es una particular manera de matar. Por eso están los 11 sentados”.

“Brenda trató de responsabilizar a la prensa de lo que ella estaba viviendo y lo que no dijo de manera sincera es que hay prueba contundente que la ubica en el camino de responsabilidad. Hay más de ocho indicios. Tampoco dijo que está presa porque en el momento más desencadenante de la investigación procuró irse hacia Buenos Aires tratando de evadir y eludir a la Justicia”, señaló sobre la acusación.

En cuanto a los indicios, explicó: “Todas las muertes se han producido en la sala de recuperación, donde ella era la única persona encargada de esa función. Los testimonios de los padres relatan cómo Brenda tomaba a su bebé, se iba caminando, el alarido del angelito y cuando volvía a su madre empezaba a tener taquicardia y se descomponía”.

“Se acreditó que todos fueron inoculados de manera externa en dosis de potasio altísimas e incompatibles con la vida. En todos los casos hubo un pronóstico fatal en un corto plazo”, agregó sobre otra de las pruebas contra la enfermera.

Por último, señaló: “En su celular había información que no tiene que ver con una enfermera. Actividades de resucitación, cómo transitar el duelo por la muerte de los bebés, maneras en la que se debe dosificar potasio e insulina”.