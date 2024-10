Este miércoles, en otra emisión de Cantando 2024, cuatro parejas se lucieron en la pista del estudio de América. La primera en salir al toro fue la de Brenda Di Aloy, hija de Amalia Yuyito González, quien cantó junto a su pareja, “Te aviso, te anuncio”, de Shakira. Apenas finalizaron, la segunda entrada fue la de Juan Otero y su compañera. Ante la atenta mirada de su mamá, Flor Peña, y de su padre, Mariano, también presente, el adolescente desplegó su histrionismo desde que salió a la pista. “Te noto pasado de energía, tranquilizate un poco”, le dijo su mamá, entre risas.

Con la presencia de su hermano Toto, quien mantiene un perfil bajo, el hijo de la conductora se refirió a un cruce que tuvo con Coty Romero. “Si me querés pedir disculpas, pedímelas”, disparó y enseguida se refirió a otro tema del certamen. “Me está molestando mucho el maltrato hacia Coy (Scaglione), nadie puede decir nada de ella. Y Popó (en alusión a Pepe Ochoa) nos criticó porque dice que nosotros pedimos canciones en inglés, y no fue así. Dijo que estamos acomodados, yo vengo a mostrar lo que sé, para mí esto es como la escuela”, se defendió, pero su madre aprovechó el momento para retrucarle: “A la escuela tenés que ir, porque hoy me llamaron y me preguntaron: ‘¿tu hijo va a seguir viniendo? ¿en qué situación estamos?’”.

Acto seguido, la actriz dio más detalles de la comunicación que tuvo con el colegio al que asiste el adolescente. “Me llamaron de la escuela esta mañana y me preguntaron si mi hijo iba a seguir viniendo a la escuela, le cuento al padre porque todavía no pudimos hablar hoy”, dijo, refiriéndose a su expareja, Mariano. Entonces, la conductora justificó por qué se ausentó Juan al colegio. “Me pidió faltar para hacerse nebulizaciones y lo encontré durmiendo”, contó mientras provocaba las risas del público. “Sin embargo, tiene el mejor promedio, no sé cómo sucede”, agregó.

Una vez terminada la divertida previa, la pareja cantó “Mariposa technicolor”, de Fito Páez. Al finalizar la performance, la cámara lo enfocó al músico, quien se vio visiblemente emocionado. En el momento de las devoluciones, Marcelo Polino le pidió al artista que diera su opinión. “La afinación la sentí bien, a veces estás un paso adelante del tempo, pero afinaron bien”, sostuvo el músico de jazz. Florencia, pícara, argumentó: “Mariano Otero al VAR”, pero su expareja le contestó: “No les conviene”. En cuanto al vestuario del joven, su padre aclaró: “Me parece que si es su deseo y si es su elección, está bien”.

Un rato antes, la performance de Brenda Di Aloy y su compañero también recibió buenas devoluciones de parte de los jurados. La joven se refirió a un episodio que ocurrió con su madre, Yuyito, el día en el que el presidente Javier Milei estuvo invitado al programa de Susana Giménez, el domingo pasado. “Mi hermana Bárbara (Coppola) y yo, somos las que bajamos a tierra a mamá, cumplimos con ese rol. El otro día, de casualidad, después de la nota con Susana veo que mi mamá subió una historia a su Instagram y le dije que la borre. Ella, en general, no me da mucha bola, pero en esta oportunidad me escuchó y la borró”. Flor acotó: “Ella se enojó con Susana porque creyó que la ninguneó”. “Eso”, respondió la joven, explicando el motivo del malestar de su mamá, quien está en pareja con el presidente Javier Milei.