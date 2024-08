Para nadie es un secreto que la relación entre Tomás Dente y su hermano Fernando, no es precisamente la más cercana. Aunque durante años, ambos supieron evitar cualquier mención que genere polémica, esta vez el presentador de El Impertinente (Canal Net), sorprendió por la frialdad que demostró al hablar sobre la distancia que mantienen.

Desde su espacio, Tomi hizo referencia a este delicado tema y se sinceró sobre los sentimientos. “Yo con mi hermano no tengo vínculo y no lo quiero”, disparó. Sin embargo, luego matizó: “Pero eso no significa que lo odie”.

Sobre este último dicho, aprovechó la oportunidad para desentrañar el origen de su discordia con el carismático conductor: “¿Cómo voy a odiar a una persona con la que hace 20 años no tengo ni un sí ni un no? Yo quiero al resto de mis hermanos”, enfatizó.

Por último, y para dar por cerrado este tema en particular, Tomi expuso el desgaste emocional que sintió por mucho tiempo y sus reflexiones sobre ello. “Por supuesto que le deseo lo mejor. En su momento me conectaba con la idea de amor, pero últimamente pude descubrir qué siento, y siento nada. Es un perfecto desconocido”, zanjó.