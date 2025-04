Fue un momento de mucha tensión la que se vivió en Cuestión de Peso luego de que Camila “Camilota” Deniz y El Retutu se cruzaran en vivo y la discusión terminara con un fuerte ida y vuelta entre el participante y Mario Massaccesi.

“La verdad es que no me lo soporto (A El Retutu). Es el único que va hacia mí, no sé qué tiene conmigo”, lanzó Camilota, sin filtro. Y agregó, filosa: “Yo nunca dije nada, siempre fui la tontita que habla y llora. Pero esta vez no me voy a callar. Hoy le dije al psicólogo que desde que está él, yo me quiero ir. Pero no le voy a dar el gusto”.

“Me faltan 7 kilos y estuve 8 meses acá para llegar a mi alta. No me voy a ir porque él me juzga”, siguió. Pero el participante tomó la palabra: “En ningún momento yo quise que alguien se vaya del programa. Es más, cuando Martín estuvo complicado, yo dije: ‘Yo le cedo mi lugar porque él lo necesita más que yo’”.

Puede interesarte

Tras escucharlos, el conductor decidió intervenir en la pelea: “También deberías considerar que si hay gente que se quiere ir, qué pasa con la manera en que decís las cosas que genera esto en los demás. Deberías replantearte de qué manera te comunicas con el resto”.

“Tomé alcohol porque me lo merezco”. Camila y el “Retutu” discutieron al comienzo del programa debido a una situación que vivió la participante durante una fiesta.#lovieneltrece #CDP pic.twitter.com/UzhlRa7Hlo — eltrece (@eltreceoficial) April 15, 2025

Pero el cantante fue por más: “Yo me comunico así. Mario, ayer cuando empezaste a decirme un montón de cosas, a mí me llegaron un montón de malos comentarios. Si la nota que yo hago no sale, no es problema mío, yo no estoy en la parte de edición”.

Puede interesarte

Y cerró, visiblemente molesto: “Si molesta mi forma de ser, me lo dicen y listo. Ayer generaste algo que a mí me generó mucha confusión. Te lo iba a decir en el corte, pero ya que sacaste el tema acá, te lo digo acá. El reality es una cosa y el tratamiento es otra cosa. Jamás me voy a meter en el tratamiento”.