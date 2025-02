Durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un inesperado grito de "love you (te amo)" en pleno discurso presidencial generó un revuelo mediático. Aunque algunos aseguraron que la voz pertenecía a Amalia “Yuyito” González, ella desmintió rotundamente haber sido la autora de la exclamación. Luego de su tajante descargo en las redes sociales, la exvedette llevó su aclaración al programa de Carmen Barbieri, donde se sacaron las chispas con palabras cruzadas.

Mientras entrevistaba a Yuyito González en su ciclo “Mañanísima” (El Trece), Carmen Barbieri deslizó una frase que no cayó nada bien en la presentadora de “Empezar el día” (Ciudad Magazine): “También se entiende que sos celosa. Me parece que fue por celos lo que dijiste”.

Frente a ello, la reacción de la mediática fue inmediata y tajante: "No, no me metas la etiqueta de celosa porque no lo soy. Para nada. Quiero que se entienda bien”, respondió González con visible incomodidad.

Acto seguido, explicó el motivo de su malestar: "Se generó una confusión tremenda y quedó todo como una ridiculez. Jamás en la vida interrumpiría un discurso presidencial para gritar ‘te amo’ en una convención donde está (Donald) Trump. No es que estaba mi tía”, ironizó.

Amalia “Yuyito” González habló en vivo en @manianisimaok sobre el discurso de Javier Milei. pic.twitter.com/Wo24T8ZWAh — eltrece (@eltreceoficial) February 24, 2025

La novia de Javier Milei también manifestó su descontento con la constante exposición de su relación en los medios: “Desde hace un año, todo lo que tenga que ver con el presidente y conmigo se usa para hacer daño. Muy pocas veces escuché comentarios positivos”, señaló.

Pese a la polémica, la mediática intentó restarle dramatismo a la situación: "Nos terminamos riendo, aunque es molesto tener que aclarar todo. De hecho, el presidente hizo un tuit al respecto porque tampoco quiere que su mujer quede como una ridícula”, concluyó el tema.