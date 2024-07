Mientras hacen lo posible por sobrevivir y enfrentar los desafíos diarios que se van presentando, los participantes de Survivor Expedición Robinson van conociéndose un poco más entre ellos y revelan detalles de cómo son en la vida cotidiana.

En esta línea, Martín Collante, alias Colli, sorprendió a sus compañeras de campamento cuando contó sus inusuales hábitos de higiene.

¿“A mí me re cuesta entregarme por completo acá porque yo en la vida real soy re coqueta y acá tengo que soportar el olor a humedad”, manifestó Inés.

“A mí no me cuesta tanto. Es más, acá estoy re coqueto porque en la vida real teniendo agua, ropa, todo soy más croto. No me pongo desodorante, me baño cada muerte de obispo”, reveló Colli.

Además, el participante aseguró: “Mi personalidad per se ya es un poco desconectada, descontracturada, no me fijo si estoy peinado, estoy acostumbrado a ese estilo de vida medio salvaje”.

“¿En la vida real no usas perfume?”, indagó Malena y Colli respondió que no. “¿Shampoo, crema de enjuague?”, le consultó. “Crema de enjuague jamás. Shampoo cuando me baño”, señaló.

“¿Te bañas todos los días?”, continuó preguntando su compañera y el participante indicó que no. “Complemento por otros lados”, acotó.

Ante esta revelación, Gabriel les consultó a sus compañeras si saldrían con alguien así. “Yo no. A mí me gusta el hombre coqueto”, manifestó Malena. “No sé si coqueto pero bañadito”, remarcó Inés y Fiorella remató: “Como principal”.