Tini Stoessel y Emilia Mernes participaron simultáneamente en la transmisión en línea llamada "Rumis", la cual fue presentada por Lizardo Ponce desde Punta del Este. Estas artistas son cercanas amigas de Ponce, y durante su presencia, le cantaron "Feliz Cumpleaños" como un regalo especial, ya que él mismo había solicitado su visita como obsequio.

En un momento del programa, incluyeron en la entrevista a Francisco Stoessel, el hermano de Tini, a quien tildaron de “picaflor” y acusaron de haber salido con todas las amigas de la cantante. Después, por pedido de las cantantes, escucharon mensajes del público con el tópico de “desamor”. El primer mensaje era de una mujer que contó que dejó a su novio porque se enteró de que tenía un bebé. Acto seguido, Fran preguntó si las intimidaría salir con un hombre que es padre. “Fran, yo estuve con Rodrigo (de Paul) que tiene dos hijos”, le recordó Tini Stoessel.

“Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar y yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró y los que estaban en el piso empezaron a festejar sus dichos, al grito de “olé, olé, Tini, Tini”.

Puede interesarte

“No puedo dar mi opinión tranquila porque me van a tildar de algo que no fui”, agregó, y el conductor cerró con un contundente: “Se tenía que decir y se dijo”.

SOBRE LA CANCIÓN QUE COMPARTEN TINI Y EMILIA:

Tini y Emilia conversaron acerca de su colaboración en la canción "La Original". Explicaron que la idea surgió después de hablar durante un tiempo sobre trabajar juntas. Se encontraron en Madrid, fueron juntas al estudio y la canción se materializó rápidamente. Emilia expresó su admiración, mencionando que siempre había soñado con colaborar con Tini, quien ya era una artista consolidada, y destacó el gesto amable de Tini al invitarla a realizar un cover.

Tini Stoessel compartió su perspectiva sobre la canción, destacando que, en medio de la cantidad de odio y negatividad que circula, a menudo es difícil desmentir todas las mentiras, lo que lleva a aislarse. La canción, más allá de su melodía, transmite un mensaje de mostrar la versión auténtica y original de uno mismo. Tini enfatizó que la canción busca expresar la idea de liberarse de las críticas y negatividad.