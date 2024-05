Los participantes de Gran Hermano (Telefe) se han caracterizado durante su estadía en la casa por ciertas características de sus personalidades o por algún hábito en especial. En este caso, Florencia Regidor generó un gran revuelo al confesar que no le gusta bañarse con frecuencia.

Aunque al principio los fanáticos del programa pensaban que se trataba de una estrategia de la jugadora para llamar la atención, la propia joven dejó en claro que no le gusta bañarse seguido e incluso puede pasar hasta una semana sin ducharse.

"No me gusta bañarme, me lavo los sobacos. Me hago baño polaco pero no me lavo el pelo. ¿Está mal?", confesó la jugadora en una conversación con Zoe Bogach, quien quedó muy sorprendido por la falta de higiene de su compañera.

Florencia reconoció que no es que le tiene fobia al agua, dado que le fascina nadar en piletas o en el mar. Sólo que le da "paja" hacerlo cotidianamente. De hecho, ella misma explicó que se baña unas tres veces por semana.

Sin embargo, la joven, oriunda de Temperley, destacó que esta costumbre ha empezado a modificarla por la convivencia con Nicolás Grosman, con quien mantiene un romance en la casa. "¡Tengo novio acá adentro, nene! ¡Me tengo que bañar!", exclamó.

Por último, la falta de higiene de Florencia se volvió en uno de los temas más comentados en el juego. En ese sentido, en un reciente informe realizado por la producción de GH, dejaron en evidencia esta costumbre de Florencia. Algo que incomoda a sus compañeros.

Uno de los que dio su opinión sobre esta situación fue el conductor del programa, Santiago del Moro, "Yo esto no lo puedo creer. Acá nos bañamos todos los días, ¿no? Me dicen que en Europa no pero acá estamos en la Argentina, chicos. Bueno, parece que Flor no", comentó el host.