Este miércoles, Tini Stoessel estuvo como invitada en el ciclo de streaming Rumis y dejó en claro que ella no tuvo nada que ver con la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs. “No me cargué ninguna familia”, aseguró.

En ese contexto, el cronista de LAM (América) Alejandro Castelo le fue a preguntar a Liliana Fontán, madre de la ex del campeón del mundo, qué pensaba de los dichos de la artista. “¡No me hagas calentar!”, lanzó la entrevistada mientras el periodista le mostraba las declaraciones de la autora de Carne y hueso.

“No creo que sea Tini”, dijo la comerciante, quien a primera vista no reconoció a la expareja de De Paul por su cambio de look. “Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquilo pensando eso, decile”, arremetió.

Muy irónica, Liliana cerró: “Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada”.

Qué dijo Tini Stoessel sobre Rodrigo de Paul y Camila Homs

“Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja. Eso sucede”, aseguró Tini Stoessel visiblemente indignada por los rumores que trascendieron luego de que blanqueara su relación con De Paul.

Para dejar en claro lo que había pasado, disparó: “Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver”. Tras la frase contundente de la cantante, todos en el piso comenzaron a aplaudir y a cantar “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”.

Ante la reacción de los presentes, Tini dejó en claro que estaba cansada de los trascendidos que surgían cada vez que se hablaba de la separación del futbolista: “Yo no puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”. “Se tenía que decir, y se dijo”, disparó Lizardo Ponce, uno de los influencers más cercanos a la artista. Coincidiendo con su colega, otra de las panelistas sumó: “Quedate tranquila que no tenés nada que aclarar”.