Si hay que elegir una jugadora polémica de la última edición de Gran Hermano, esa sin dudas es Furia Scaglione. La ex hermanita supo causar revuelo y tendencia al mismo tiempo, a diferencia de algunos de los ex participantes.

Y, de hecho, recientemente Furia volvió a causar estragos con su última confesión. Esto es porque la entrenadora visitó el streaming de Alex Caniggia y habló de cuánto le pagaban por estar en Gran Hermano. Sin embargo, sus palabras descolocaron a todos los presentes.

Todo comenzó cuando le preguntaron si se atrevería a estar en una edición de GH, pero de famosos. Ante esto, ella respondió que si, aunque luego aseguró: "Igual depende, porque ellos seleccionan. Hacen un casting muy excelente y hay que ver si mi personalidad va para esa casa".

No obstante, sin tapujos, disparó: "Sí hay guita igual si, siempre". Fue entonces cuando Furia habló de la verdad detrás del sueldo de Telefe a los participantes. Con esto ventiló que el sueldo no es lo que parece, incluso cuando se ha dicho que ella era una de las mejores pagas.

La denuncia de Furia por falta de pagos en Gran Hermano

"Igual a mí todavía no me pagaron. El sueldo es de 6 mil por día y son 200 mil al mes. A mí todavía no me depositaron", comenzó y agregó: "Nosotros somos monotributistas. Por lo menos a mí, este último mes, no me pagaron".

En este sentido, continuó: "Todo el resto lo usó mi hermana para los votos y está bien porque mi hermana con esa plata hace lo que quiere".

Aún así, teniendo en cuenta esto y la pregunta que le hicieron sobre GH famosos, reflexionó: "Visto desde afuera, hoy no lo aceptaría. Hoy yo sé lo que valgo. Igual antes trabajaba en otra empresa y no me pagaban eso, pero bueno... priorizo la exposición. Todo lo que se generó es lo que yo tengo hoy en día".

"Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón", cerró Furia.