Camila Deniz, participante de Cuestión de Peso, se quejó de los pocos ravioles que le sirvieron y pidió mojar el pan.

Luego de ganar popularidad gracias a su paso por Cuestión de Peso (El Trece), programa que la ayudó a bajar 15 kilos, Camila Deniz estuvo de invitada en Almorzando con Juana (El Trece), en donde protagonizó dos divertidos momentos.

Todo comenzó días atrás, cuando la participante fue informada cuál iba a ser su plato en el programa. “Me dijeron que vas a tener un permitido que es una pasta con un estofado de pollo. Bueno, voy a estar cocinando yo. La pasta va a ser la que vos querés, ya que vas a tener un permitido”, le había informado Coco Carreño.

En ese sentido, el chef, encargado de preparar la comida en el ciclo de Juana Viale, en reemplazo de Jimena Monteverde, ingresó al piso a entregarle sus platos principales a todos los invitados.

Mientras que el resto tuvo el placer de comer pollo tikka masala con un arroz graneado, finalmente Camilota optó por unos ravioles para acompañar el estofado de pollo. “Muy bueno”, se la escuchó decir,

Fue entonces que Mario Massaccesi, conductor de Cuestión de Peso e invitado a la mesaza, interrumpió para decir: “Camilota quería pedirle algo a ambos, sobre todo a Juana”.

“¿Me daría el permiso de agarrar el pan y mojarlo en el tuco? Hace tres meses que no hago esto”, consultó la hermana de Thiago Medina, mientras los presentes no podían evitar reírse.

A su vez, Coco explicaba que él “también lo haría”, y Juana aprobaba su pedido: “Más vale, obvio. Pero disfrutalo con todas las ganas. ¿Quién no moja el pan en la salsa?”.

Pero eso no fue todo. Luego de que el chef abandonara el piso y los invitados se dispusieran a comer, Juana comenzó a leer una serie de publicidades. Sin embargo, al volver al aire, Camila estaba estallada de la risa, sin que nadie entendiera que había ocurrido.

“¿Qué le pusiste Coco a la comida?”, consultó Massaccesi, al tiempo que Juana le preguntaba a Camilota que había pasado.

Fue entonces que, aún entre risas, soltó: “Es que no me lleno con cuatro ravioles”.

Luego de que la producción, desde detrás de cámara, se defendieran diciendo que en realidad eran cinco, Camila cerró: “Bueno, cinco. No vi el otro. Encima está re bueno, re rico”.

Camilota se sinceró sobre cómo fue el inicio de su obesidad

En otra parte de Almorzando con Juana, Camilota se emocionó al recordar que su madre falleció a causa de un ACV, provocado por la obesidad, algo que desencadenó su propia adicción a la comida.

“Yo tengo familia obesa también, pero mis primas son flaquitas, entonces yo me veía la gorda de la familia. Y decía ‘el lunes empiezo’, pero era una mentira”, comenzó contando Deniz.

Y siguió: “Yo empecé a engordar cuando mi mamá falleció en 2011, yo tenía 17 años. La angustia me fue a la comida. Mi familia me decía ‘estás gorda’, capaz que me lo decían porque me querían ver bien, pero yo les contestaba ‘no me importa nada’”.

“Entonces estaba acostumbrada. Somos más de comer los fideos con tuco, los guisos… Y ahora tomé consciencia de que se puede comer pero sano”, cerró, entonces, la participante de Cuestión de Peso.