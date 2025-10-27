Thiago Medina volvió a aparecer públicamente luego del grave accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte. El exparticipante de Gran Hermano compartió un mensaje lleno de emoción y gratitud, acompañado por imágenes junto a sus hijas gemelas, Aimé y Laia, quienes se convirtieron en su principal motor para salir adelante.

En una publicación que publicó en sus redes sociales, Thiago mostró una secuencia de fotos junto a las gemelas y les dedicó unas palabras cargadas de emoción, que no fueron las únicas desde que obtuvo el alta médica: “Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas. Ellas son la razón de vivir y de pasar todo lo que pasé. Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder superar todo. No me quería ir sin verlas crecer, son la razón de mi felicidad. Las amo con todo mi corazón. Gracias a todos los que rezaron por mí”.

Las imágenes lo muestran sonriente, abrazando a sus hijas en el sillón de su casa, con un detalle que no pasó desapercibido: de fondo se ve el cuadro familiar donde aparecen los cuatro, incluyendo a Daniela Celis, su expareja y madre de las niñas. Ese gesto podría llegar a simbolizar la reconciliación y la unión como familia, tras varios meses de distancia y tensiones amorosas. La publicación alcanzó rápidamente más de 100.000 “me gusta” y cientos de mensajes de aliento. “Hermosa foto”, “Un genio de la vida”, “Y valora la compañera hermosa que te acompañó”, escribieron sus seguidores, celebrando su recuperación y su reencuentro familiar.

Puede interesarte

Thiago, de 22 años, atravesó un accidente de extrema gravedad a principios de octubre, cuando se desplazaba en moto por la zona oeste del conurbano bonaerense. El impacto fue tan fuerte que quedó internado en el hospital de Moreno en estado crítico, generando preocupación en el entorno del reality y en las redes. Luego de varias semanas de internación y una intensa labor médica, logró recuperarse y fue dado de alta el 9 de octubre.

“Quiero ver a mis hijas, eso fue lo que me hizo soñar con este día”, había dicho emocionado al salir del hospital, en una de sus primeras declaraciones públicas. Desde entonces, se refugió en su familia y en la compañía constante de Daniela, quien lo acompañó durante todo el proceso de rehabilitación, incluso cuando la pareja ya estaba separada.

El regreso de Thiago a la vida cotidiana se da de a poco, con controles médicos y una recuperación progresiva. Sin embargo, su ánimo cambió radicalmente desde que volvió a compartir tiempo con las gemelas. “Gracias a ellas tuve la fuerza para seguir, porque son mi razón de vivir”, insistió en su publicación. La escena que más conmovió a sus seguidores fue la del reencuentro con sus hijas, registrado en un video donde se lo ve emocionado mientras las pequeñas lo abrazan. Fue el cierre de una etapa difícil, marcada por la incertidumbre y la fe.

Puede interesarte

A la par, el joven ya piensa en el futuro. Tal como contó en su entorno, tiene planes de retomar sus estudios y comenzar una carrera universitaria en Arquitectura, una meta que mencionó mientras aún estaba internado. La historia de Thiago, que comenzó como la de un adolescente de González Catán que soñaba con una vida mejor y se convirtió en figura televisiva tras su paso por Gran Hermano, ahora suma un nuevo capítulo: el de la resiliencia. Su mensaje no solo refleja gratitud, sino también una segunda oportunidad. “No me quería ir sin verlas crecer”, escribió con una convicción que atraviesa cada palabra. Después del susto, el joven se aferra a la vida con la misma fuerza con la que sus hijas lo abrazaron al volver a casa.