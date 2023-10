Alejandro Papu Gómez atraviesa el momento más duro de su carrera. A los 35 años afronta un doping positivo por el que fue sancionado dos años y hasta le podrían sacar la medalla de campeón del mundo lograd en Qatar 2022 con la selección. El futbolista argentino se expresó este domingo con un texto y luego con un video que publicó en sus redes sociales.

"Hola amigos, bueno acá recién terminado de entrenar. Como ya todos saben, fui sancionado por un control antidoping antes del Mundial. Di positivo de Terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos, que tomé accidentalmente en una noche, en un ataque de tos de mi hijo más chico, de Milo. Obviamente, triste y arrepentido. Un accidente doméstico", dijo Gómez en un video que ocupó tres historias de Instagram.

El volante ofensivo surgido en Arsenal y que en Argentina también jugó en San Lorenzo agregó: "pero bueno, después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo. Siempre traté de ser un ejemplo adentro y fuera de la cancha. Creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo así que no me quiero retirar de esta manera. No quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco".

En las últimas horas, luego de conocerse la noticia, se había rumoreado que Gómez podría dejar el fútbol si no le bajaban la sanción, pero la noticia es que el futbolista tiene decidido todo lo contrario.

Hace tres semanas, el mediocampista firmó con el Monza de Italia pero pudo jugar muy poco. "Lo que más deseo es volver a las canchas. Entrenar con mis compañeros, entrenar y jugar con el Monza. Acá, dándole batalla, voy a seguir entrenándome solo y ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar todo el tema. Les mando un fuerte abrazo y gracias por el apoyo y los mensajes de cariño", cerró el Papu.