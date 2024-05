Estaban debatiendo sobre las últimas eliminaciones dentro de la casa más famosa del país: Zoe, participante, y Noelia, invitada amiga de Emmanuel.

Con Zoe Bogach como invitada principal de la noche tras su eliminación en Gran Hermano, los panelistas comenzaron a referirse al rol que cumplió Aixa, madre de la ahora ex participante, en la salida de su hija del reality. En este marco, Romina Uhrig cuestionó a la mujer, pero en medio del intenso debate, Ximena Capristo quiso dar su opinión y se cruzaron.

"Nadie está bardeando a la madre. Lo único que estoy diciendo es mi opinión. Lo único que dije fue, y que mucha gente lo piensa, los comportamientos de la madre... cómo le habló a Zoe. Solo eso dije, nada más", lanzó Uhrig.

Cuando Capristo acotó que para Zoe debe ser algo de costumbre, Romina la interrumpió y le tiró: "Bueno, Negra, ¿Pero para qué estamos acá? Para opinar". Rápidamente, "La Negra" tomó el guante y respondió: "Pará, pará, pará, pará. Pará Romi, a mí bajame la vocecita. Bajá un cambio. Yo no te estoy bardeando. Vos me estás interrumpiendo desde el primer momento que hoy arrancamos el programa, ¡no me rompas las pelotas!".

"Yo estoy hablando, nada más. Nadie te rompe las pelotas", siguió la ex diputada.

Entonces, Capristo continuó: "Si Zoe tiene naturalizado esa relación que tiene con la madre, lo sabe solo Zoe y su madre. No estoy diciendo si está o mal". En ese momento, Romina volvió a interrumpirla: "Bueno, entonces bajá vos un poquito el tonito. Yo te esoty habando muy bien y dejame opinar".

Las mujeres no lograban ponerse de acuerdo en su discusión de si Aixa perjudicó o no a Zoe.