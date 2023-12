El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció el martes después del intento de ataque del miércoles, donde delincuentes planeaban disparar contra una institución y dejar un cartel de amenaza, situación que ya se había dado semanas atrás en otras instituciones. Pullaro expresó que interpreta este suceso como una consecuencia de las decisiones tomadas.

“Hay una decisión muy clara del gobierno de Santa Fe, no vi que a otros funcionarios en 15 días los amenacen por las medidas que se tomaron. Sabíamos que no iban a ser gratuitas o que no íbamos a tener reacción de los violentos que se creen los dueños de la calle”, detalló en Cada Día (El Tres).