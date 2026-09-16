Franco Colapinto atraviesa un presente de ensueño en la máxima categoría del automovilismo mundial. Después de completar una actuación consagratoria con un histórico séptimo puesto en el Gran Premio de España, el piloto argentino de Alpine concedió una distendida entrevista en la televisión española, donde profundizó sobre las particulares restricciones que adoptó en su vida privada para optimizar su rendimiento físico y mental al volante del monoplaza.

Durante su participación en el programa La Revuelta, conducido por David Broncano, el joven bonaerense respondió de manera abierta al ser consultado sobre si había tenido relaciones sexuales durante el último mes. Lejos de esquivar el tema, Colapinto detalló el motivo por el cual mantiene una estricta disciplina en ese aspecto antes de cada competencia.

El deportista de 23 años explicó que la restricción responde a una directiva clara impulsada por un integrante fundamental de su grupo de trabajo: la leyenda del pádel Fernando Belasteguín, ex número uno del mundo y encargado de gestionar su preparación deportiva.

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“No, estuve con muchas carreras. Para los deportistas, la testosterona debe ser alta, no podés acabar (eyacular). En las carreras no podés”, comenzó exponiendo el corredor albiceleste en el plató español. A continuación, detalló los fundamentos que le transmitió el exatleta: “El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido previo a un fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse”.

Colapinto: “Tengo prohibido en fin de semana de carrera acabar, porque baja la testosterona”. pic.twitter.com/LVQYVjXAhm — Real Time (@RealTimeRating) September 15, 2026

Esta metodología de preparación física y mental le viene otorgando resultados positivos a Colapinto en la pista. El noveno evento del calendario continental ratificó su crecimiento dentro de la escudería Alpine, donde logró firmar un destacado séptimo lugar sobre el trazado español para sumar puntos valiosos en el campeonato.

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Gracias a esta cosecha, el piloto argentino se posiciona en la duodécima colocación del Mundial de Pilotos con 27 puntos. Con este registro, se ubica a solo dos unidades de distancia de Arvid Lindblad, representante del equipo Racing Bulls, manteniéndose firme en la lucha por los puestos de vanguardia dentro de la zona media de la grilla.