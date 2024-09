Una mujer brasileña fue apuñalada en un local de comidas rápidas en la ciudad de Dartford, Inglaterra y por el crimen la policía detuvo en Escocia a un amigo de la víctima. La principal sospecha es que la habría atacado luego de que ella rechazara salir con él.

El ataque ocurrió el sábado a la noche en la ciudad de Dartford, en las afueras de Londres. Anna Gleicy Helrigle de Brito, que trabaja como repartidora de comidas, entró a un local y fue sorprendida por su amigo, un hombre de 29 años que la apuñaló en el estómago.

“Ella estaba recogiendo un pedido. La apuñaló en el estómago y ella cayó al suelo. Cuando ella cayó al suelo, él fue tras ella y logró apuñalarla nuevamente en el brazo. No podía levantarse”, dijo su hermana, Danyella Angel Helrigle.

Puede interesarte

Según contó el novio de Anna, que también es brasileño y trabaja como repartidor, estaba con ella en el momento del crimen. Atacó al sospechoso y recibió una puñalada. Otro repartidor que vio toda la situación intentó ayudar a la pareja y también resultó herido.

La policía de Kent dijo que los dos hombres y Anna fueron trasladados a un hospital de Londres, donde permanecen internados. “Todos están fuera de peligro, recuperándose. Anna fue apuñalada en la panza y sufrió heridas en el estómago y los intestinos. Por ahora, solo puede ingerir líquidos. El novio recibió un golpe en la panza y sé que tenía el pulmón perforado. Al otro repartidor lo apuñalaron en el pecho”, precisó Danyella.

El sospechoso huyó poco después y fue capturado recién dos días después en Escocia. Según su hermana, Anna era amiga del sospechoso desde hacía mucho tiempo. Según su hermana, Anna siempre dejó claro que no buscaba nada más que su amistad, pero el hombre se habría obsesionado con ella y se molestó cuando empezó a salir con otro chico brasileño.

Puede interesarte

“Parecía una persona tranquila, hablábamos mucho de Dios. Entonces, cuando me enteré del ataque, quedé realmente impactado. Planeó el crimen, porque si ella no era suya, no quería que sea de nadie más”, dijo Danyella.

Según Danyella, su hermana es una persona alegre, dedicada y muy cariñosa. “Muy trabajadora, de verdad, de verdad, prácticamente solo trabajaba allí, salía temprano y recién llegaba de noche”, afirmó sobre su hermana, que vive en Inglaterra desde hace dos años.