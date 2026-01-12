En los últimos programas de Masterchef Celebrity se empezó a ver una interna en el jurado, que este domingo 11 de enero aumentó durante las devoluciones. Es que, Damián Betular y Germán Martitegui no dudaron en expresar las posturas diferentes que tienen entre sí tras probar los platos de los participantes.

Todo comenzó con La Joaqui, quien cuenta que Damián Betular le había pedido que haga un zucchini salteado, pero él negó haber pedido algo en su plato. Después de probar el plato, el pastelero afirmó: “Falta algo, no termino de definir qué. Pero a lo que ibas a hacer hay un paso, hay un trabajo”.

Entonces, Germán Martitegui empezó a dar su devolución: “Para mí hay dos cosas completamente desconectadas acá, la sopa fría como una brisa de verano y después están los porotos y las arvejas que te pidió Betular, que están sobre cosidos, es como un guiso abajo, el kale no está crocante”.

En ese momento, Germán deja de hablar porque ve la cara de su compañero, quien sentencia: “Mi kale estaba crocante”. A lo que Martitegui va a agarrar el kale del plato de La Joaqui y lo mueve para mostrar que no está crocante, y cuando vuelve a su lugar sentencia: “No quiero hablar más”. Rápidamente, Wanda Nara comenta que no se peleen y ambos afirman que es un debate, no una pelea.

Luego, la tensión continuó en la devolución de Cachete Sierra, cuando Damián afirmó que le incomoda la parte del puré de arvejas, pero Germán opinó: “Casualmente, a mí la parte que menos me incomoda es la del puré de arvejas, me parece que es la más lograda”.

Finalmente, cuando Miguel Ángel Rodríguez presentó su plato ante el jurado, los tres coincidieron. Entonces, Wanda Nara aprovechó para comentar que tiene una buena noticia y una mala, y Miguel afirma que la mala es que seguro va directo al delantal negro. “La buena es que parece que el jurado volvió a coincidir, uniste al jurado, eso es algo muy hermoso. Los tres coinciden en que tu plato te lleva a la gala de eliminación”, expresó la conductora.