Morena Rial está pasando horas decisivas en la comisaría de San Isidro mientras espera que el fiscal confirme su excarcelación extraordinaria luego de haber prestado su declaración ante el juez este miércoles por la tarde.

En este contexto, Ángel de Brito decidió mostrar en LAM (América) la verdadera carta que escribió Morena a puño y letra mostrándose arrepentida de todo lo sucedido hasta el momento.

"Hola a todos. Hablo desde la comisaria. Soy Morena Rial, desmiento totalmente la carta que se mostró, la que escribí se perdió. Sé que se especula mucho sobre mi situación, no quiero victimizarme ni mucho menos, pero me siento víctima de esta situación por toda la gente que me rodea”, expresan las primeras líneas.

Luego, continua: "No hablo de mi amigo y compadre Alan Cañete, no culpo en esta situación, ya que siempre actuamos de ambos lados de buena fe porque somos familia".

“Confío en Dios que todo se va a aclarar, salir y reorganizar mi vida, estudiar y recuperar a mis dos hijos porque es lo que más me importa en la vida. La condena social es altísima y más que nadie la estoy padeciendo. Gracias a los que me apoyan y, a los que no, todo me construye", finalizó.

Por último, y un detalle no menor que fue muy comentado en las redes, junto a su firma dejó su famosa frase "Que lo demuestre".

Fernando Burlando anunció la excarcelación de Morena Rial a una semana de ser detenida

Luego de la presentación de Morena Rial ante la fiscalía para declarar por la causa de robo en Villa Adelina, su abogado Fernando Burlando habló ante la prensa y anunció su excarcelación.

“El juez dispuso ordenar su excarcelación extraordinaria para hacer efectiva precisamente la libertad bajo caución juratoria. Se necesita si o si el consentimiento de la fiscalía”, informó el profesional.

En ese sentido, aclaró: “Tiene cinco días el fiscal y seguramente, por lo que estuve conversando, está evaluando la resolución del juez, que a mí personalmente me parece atinada. No descarto que tal vez le imponga alguna otra medida”.

“Dadas las circunstancias, Morena ya había aclarado que tiene un bebé, que está período de lactancia y eso la Justicia obviamente lo tiene en cuenta. Falta el consentimiento de la fiscalía”, aseguró.

De esta forma, lo que ocurre hasta el momento es que el juez de garantías le dio vista al fiscal, quien tiene que estar de acuerdo para que finalmente se concrete la excarcelación extraordinaria.