Yanina Latorre destrozó a Pedro Rosemblat por sus declaraciones en contra de Javier Milei y sobre su relación con Lali Espósito, y disparó: "Estos pibes tienen mierda en la cabeza".

Al aire de Yanina 107.9, su programa en El Observador, la mediática sentenció: "El chiquito este, Pedro Rosemblat, en el contexto que es el novio de Lali Espósito, de repente todo el mundo empezó a hablar de él y se acordaron que existía. Cuando estuvo en C5N decís bastantes pelotudeces... Es carismático, inteligente, pero cuando vi la nota con María Laura Santillán, me arrepentí de haber dicho que era inteligente".

Luego, Yanina Latorre leyó partes de las declaraciones de Rosemblat en una entrevista que le hizo María Laura Santillán para Infobae: "Cuando le pregunta cómo empezó el amor con Lali Espósito, él dice: 'Me escribió ella y empezamos a charlar, tuve una suerte bárbara. No se si me hubiera animado a escribirle'. Y después dice: 'No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos'. Es un pelotudo, todo el tiempo quiere decir que Lali estaba enamorada de él", siguió.

"Se siente que es mejor hombre del mundo. Qué espanto que un tipo tenga necesidad de aclarar esto. Que poco hombre. ¿Quién verga te crees que sos? Se le fue el ego para arriba. Yo creo que él está usando el impacto y la exposición de ella para estar en contra de Milei y empujarla a eso", opinó filosa Yanina Latorre.

En alusión a la actualidad del país, Pedro Rosemblat planteó: "Yo no quiero que el Gobierno caiga, quiero que fracase el proyecto de Milei". Y la mediática lo cruzó: "¡Es lo mismo! Estos pibes tienen mierda en la cabeza. Porque estar queriendo que un proyecto económico caiga, caes vos".

"Otra de las cosas inteligentes que dijo es: 'Estoy de novio con Lali y el tema tiene que ver un poco con el miedo al recorte y un proceso de maridización de Pampita que me preocupa un poco'. Amor, sos el marido de Pampita K. Nada más que el marido de Pampita no es tan atrevido como vos. Vos sos un pelotudo que ahora te estás quejando de la maridización del marido de Pampita y sos igual. ¿Por qué te crees que te hicieron la nota? ¿Por tu gran periodismo? ¡No! Porque te garchás a Lali y sos kirchnerista", sentenció Yanina Latorre.