La guerra en redes sociales entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a tener su primera batalla en lo que va de 2026. Luego de un periodo de tensa paz, las declaraciones de la conductora sobre un acercamiento con su expareja consiguieron que el futbolista explote en un extenso mensaje. Ahora la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a la carga y mostró las conversaciones con su ex.

“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, había dicho el futbolista en una story donde enumeró una serie de graves reclamos contra su exesposa.

“Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que: Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades. Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas. Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”, señaló, mientras detallaba algunas de las acusaciones de la animadora.

“Me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla”, enfatizó Icardi. “En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento —y que algunos ingenuos creen y convierten en programas enteros por migajas de rating—, la realidad está en los hechos”, se despachó. Una hora después, Wanda publicó sus chats con su exmarido.

Entre las capturas difundidas, la conductora expresa en uno de los mensajes. “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”. En otro tramo del intercambio, Icardi aparece preocupado por el ambiente al que podrían estar expuestas sus hijas y apuntó contra el círculo cercano de su expareja: “No la vi así de preocupada porque mis hijas compartan vacaciones en la costa o asados, o días de pileta con la hija de su ex novio… drogadicto y presidiario, a los cuales…”.

La conversación que la conductora filtró en donde se llegan a distinguir fragmentos de la conversación

Entre los mensajes que la conductora se preocupó por tapar, mientras que en otros expuso o dejó que se vea el contenido, la animadora afirma: “Yo jamás conviví con nadie ni siquiera con los hijos de mi ex. Ni con Mauro. Yo no puedo compartir mis espacios más que con mis hijos. Si me sobran habitaciones me hago vestidores”.

De acuerdo con las capturas, la comunicación entre la expareja incluyó llamados perdidos, mensajes de voz y conversaciones sobre la vida cotidiana de las niñas. “Me voy a trabajar, en esta pasando datos (SIC) a su teléfono nuevo si no se puede comunicar entiendo. igual ya la saludaste, Mauro. Está con Isi y conmigo, besos”, escribió la empresaria.

En otro intercambio, Icardi pregunta por el bienestar de las hijas y Nara responde: “Mis hijas en el colegio en este horario. ¿Todo bien?”. También aparece un “Feliz Año Nuevo” del jugador y un “éxitos” para la empresaria. “Me muero”, afirma él en otra conversación. “Ya conozco tu discusión. Las extraño”, escribe.

En la entrevista de Wanda con el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la animadora se refirió a la mejoría en su vínculo con el padre de sus hija. “La verdad que cuando podemos tratamos de hablar. Yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como lo que pasó con Maxi (López), ¿no? El tiempo cura todo. A veces le digo: ‘Boludo, ya está, soltá. Tipo, ya fue con cosas que quedamos enroscados’“, afirmó la conductora de MasterChef Celebrity en una nota con Intrusos (América TV).

“Si el papá está con una persona, a ellas, les guste o no, están obligadas a estar con esa persona”. También señaló: “Quizás cuando sean más grandes van a tener el derecho. Hoy son chicas”. “Él sabe que cada vez que venga, yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre. Por eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas de videos y de cámaras, que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está”.