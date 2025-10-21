Baby Etchecopar volvió a desatar polémica con sus declaraciones y esta vez su blanco fue Wanda Nara. En su ciclo “Basta Baby” por Radio Rivadavia, el conductor fue implacable con la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity, lanzando duras críticas sobre su forma de mostrarse públicamente.

“¿Sabés lo que me da asco de Wanda Nara a mí? A mí me encanta que tengas 100 millones de dólares. Pero no lo digas. No seas grasa, no seas mersa. ‘Ay, tengo ocho departamentos, tengo…’”, expresó Etchecopar con su habitual tono filoso, marcando su descontento con la exposición de la mediática.

El periodista fue más allá y cuestionó la falta de control fiscal sobre la fortuna de la esposa de Mauro Icardi. “A mí me da bronca que la AFIP, que nos persigue a nosotros a ver qué compramos, no le pregunte cómo hizo para llegar a esa guita”, disparó sin filtro.