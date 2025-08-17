Tomás Dente salió al cruce con Yanina Latorre y su equipo de Sálvense quien pueda (América TV) luego de que hayan criticado duramente a Pampita por no querer opinar acerca del caso de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género.

Días atrás, la modelo fue consultada por el tema, pero en ese momento argumentó que no quería opinar porque la Justicia todavía no había dado su veredicto. Sin embargo y a pesar de haberse conocido la condena, insistió en no querer hablar del tema o, siquiera, solidarizarse con las víctimas de la violencia machista en general.

"No es que no quiera hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque yo no me dedico a esto, no soy panelista, no estoy haciendo hoy un programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días", respondió Pampita.

Ante las declaraciones de la conductora de Los ocho escalones (El Trece), Yanina estalló de indignación: "Pampita, tuviste 'Pampita online', invitabas gente, preguntabas, tenías panelistas, sos comunicadora, trabajaste en el Bailando, te peleaste con todo el mundo, hablaste de la vida del otro, le dijiste cosas duras a la gente en el piso".

También destacó la importancia del fallo condenatorio que puso tras las rejas a un violador, más allá del nombre de la víctima: "No estamos pidiéndote que opines sobre la separación de Evangelina Anderson, estamos hablando de una chica que durante 19 años vivió un calvario, fue violada, denunció 144 violaciones con acceso carnal y vivió un infierno".

Luego del escándalo, Tomás Dente quiso entrometerse, justamente como dice el nombre de su programa Entrometidos por Net TV, y opinó: "Es válido pero volvemos de nuevo a la doble vara del medio. Porque los amigos del programa de Yanina, van a buscar a Pampita pero no fueron a buscar a Mariana Fabbiani, que es la dueña de la productora, de Mandarina".

Cabe recordar que, en el pasado, la actriz que ganó el juicio salió con Gastón Portal, el exmarido de la conductora de DDM (América TV): "Mariana Fabbiani estuvo muy enemistada, y sigue supongo, con Julieta Prandi... si vas a buscar a aquellos con los que tuviste un historial, búscala también. No la expongas solo a Pampita. De hecho, Mariana Fabbiani evitó por días hacer el tema y, cuando salió el fallo, se dio cuenta que era importante y tuvieron que hacerlo".

"Pero le digo a los muchachos del programa de Yani, van a cuestionar a Pampita, vayan a buscarla a Mariana a la salida de América y pidánle que sienta empatía por Prandi teniendo en cuenta lo que le pasó anteriormente. Y son los mismos que defiende a Martín Cirio pero que condenan la pregunta de Analía Franchín. No somos boludos los que estamos mirando, déjenla a Pampita, tiene un tema personal. Es un asunto de ella si no siente empatía, que resolverá con su psicólogo o no. Yo siento empatía por Julieta pero eso no me hace ni mejor ni peor", concluyó el conductor.