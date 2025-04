Desde el ciclo que conduce con Diego Brancatelli, Indomables, Mariana Brey provocó un revuelo en la red al cuestionar este sábado 5 de abril la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas.

Todo comenzó cuando la conductora defendió las declaraciones de Javier Milei: "Creo que estamos frente a un Presidente que no nos miente, no nos trata como adolescentes, como gente que no entendemos, nos trata como adultos", y sumó: "Usa el pragmatismo. Creo que el término en sí mismo pudo haber molestado, de hecho molestó y ha recibido muchas críticas, pero creo que nos habla de manera adulta. Está diciendo quiénes viven en las Islas, quiénes sacan rédito de eso. No somos los argentinos, aunque nos duela".

Mariana Brey, dice que las Islas Malvinas "lamentablemente no son nuestras porque las perdimos hace muchos años".

Bruta, ignorante, mala leche y anti patria libertaria, las tiene todas! pic.twitter.com/2GGXJrGges — Laura 🦋 (@lauraju35183777) April 5, 2025

"No somos los argentinos, perdimos las Islas hace muchísimos, pero muchísimos años, las sentimos nuestras...", continuó Mariana Brey a pesar de la indignación de Diego Brancarelli y agregó: "Creo que a lo que está haciendo referencia es que lamentablemente no son nuestras las Islas".

Puede interesarte

La reacción de las redes ante los comentarios de Mariana Brey

El video de Mariana Brey hablando sobre las Islas Malvinas se viralizó rápidamente y en X muchas personas mostraron su indignación. Algunos de los comentarios que recibió la conductora fueron:

"Las Malvinas son argentinas"

"Yo tuve la mala suerte de prender la TV justo en ese momento, automáticamente la volví a apagar y me fui a ver crecer el pasto"

"Que estén ocupando nuestra tierra no significa que sean de ellos. Por favor lee un poco! La discusión no está cerrada y la guerra no cesó esta discusión! Únicamente fue que ellos aprovecharon esto para instalar población! Pero NO son inglesas! Son argentinas con usurpación"

"Cobra para eso..."

"¿Están haciendo un homenaje por el 2 de abril y dice esa burrada?"