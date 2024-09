Es innegable que Diego Leuco y Big One son realmente muy parecidos. De hecho, durante los últimos Premios Gardel, el periodista subió a recibir el galardón con "Los del espacio", simulando ser el reconocido productor musical que acompaña siempre a figuras como Duki, Emilia, María Becerra, entre otros.

Como Big One es parte de "Los del espacio", que ganaron en “Colaboración Urbana”, Leuco se sumó al resto de los cantantes para sorpresa de los presentes. En este sentido, Lit Killah le siguió el juego al conductor: "Primero que nada, gracias a Big One, el productor de la canción, que lo tenemos acá. La rompió toda, sin él no sería posible", señaló, sumando a la broma a sus amigos Rusherking y Tiago PZK.

Por esta razón, el conductor televisivo y radial compartió en las últimas horas un video en su cuenta de Instagram, donde se lo puede ver junto al creador de los famosos "Crossover". Ambos vestidos con una campera negra y de lentes negros, coincidieron en un evento donde, por supuesto, los hicieron juntarse para continuar alimentando la versión de que son "casi gemelos".

Con la frase "no sos vos, soy yo", Leuco dejó asentado en sus redes sociales que banca el parecido que tiene con Big One..