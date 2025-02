En las últimas horas, Keita Baldé (29) y su ex esposa, Simona Guateri (34), hablaron en la TV italiana sobre el affaire del futbolista con Wanda Nara (38) y las repercusiones mediáticas que tuvo, entre ellas su divorcio, y la conductora de Bake Off Famosos se despachó contra ellos.

“Este pequeño juego de Mauro y Wanda es algo que no pertenece a mi vida. Estoy consciente del error que cometí. No estoy echándole solo la culpa a Wanda, pero como manejaron la cosa, como lo expusieron, creo que no tienen corazón”, señaló Keita en Verissimo (Canal 5).

El futbolista aseguró que debido al escándalo, su familia con Guateri, con quien tiene dos hijos “se disolvió”. “Hay otras personas, sabés que hay una mujer, hay hijos y nosotros como familia nos alejamos de ese tipo de cosas”, aseguró, pese a haber reconocido la infidelidad.

Keita Baldé habló sobre su infidelidad hacia Simona Guatieri (Foto: Captura: verissimotv, simonaguatieri)

QUÉ DIJERON KEITA BALDÉ Y SU EX, SIMONA GUATERI, CONTRA WANDA NARA

“Traición es una palabra que duele. Cometí el mayor error de mi vida con la mujer de mi vida. El juego de Mauro y Wanda no pertenece a mi vida. No tenían corazón. Simona es la única mujer que amaré por siempre”, cerró.

Por su parte, Simona le contó a Silvia Toffanin, tras ver el video de su ex, que se enteró de esta infidelidad gracias a las imágenes que le mostró Mauro Icardi provenientes de las cámaras de seguridad.

“Keita y yo nos separamos en abril. Cuando estábamos en el tribunal para separarnos, nuestros abogados nos pidieron que lo reconsideráramos, teniendo en cuenta nuestra familia y los dos hijos que teníamos juntos”, dijo, y aseguró que habló cara a cara con Wanda.

Simona Guatieri, Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: Instagram / simonaguatieri y wanda_nara)

Puede interesarte

LA RESPUESTA CONTUNDENTE DE WANDA NARA A KAITA BALDÉ Y SU EX, SIMONA GUATERI

Cuando estas declaraciones se viralizaron, Wanda Nara recurrió a su cuente de Twitter / X para rebatir esos argumentos. “Chicas, miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado si …. Y me da escalofríos hasta donde pueden llegar”, aseguró, comparando a Keita con Mauro Icardi.

“Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme”, aseguró, respecto a la “crisis” que vivía con Icardi en ese momento, y aseguró, entre otras cosas, que Baldé la contactaba a través de terceros para saber sobre su romance con L-Gante (24).

“Respecto al último dolido lamentablemente bloquée y no respondí más llamadas, aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mí, si era real y bla, bla, que no podía ser, que no creía en mi relación, que me hablen que desbloquee etc.”, agregó la mediática, antes de apuntar contra Guateri.

WANDA NARA ASEGURÓ QUE “NO ES UNA ZORRA” TRAS LAS ACUSACIONES DE KEITA BALDÉ Y SU EX ESPOSA

“Tan despechado de mandar a tu “ex” que, pobre, ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras porque en Italia si se paga y mucho. Ya inicie daños y prejuicios ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse... Yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre)”, recalcó.

“Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor o despecho. Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan. Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé y con esta persona hasta hicimos viajes y tengo pruebas, ¿ahora aparecen asociados a su ex?””, preguntó.

Más adelante, Wanda se refirió a las acusaciones que se le hacen. “Sé que no necesitás explicaciones pero si hay algo que no soy, es zorra . Para mí los valores de familia son sagrados. Y a ésta y a la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre, pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia”, cerró.

Wanda Nara y Keita Baldé.