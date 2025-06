La Selección Argentina y Colombia protagonizaron un empate 1-1 marcado por un intenso cruce entre Nicolás Otamendi y Richard Ríos en el cierre de la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La tensión escaló apenas finalizado el encuentro, cuando ambos futbolistas intercambiaron duras palabras en el círculo central del Monumental.

En medio del tumulto de jugadores, Otamendi increpó a Ríos. “Sacate la vinchita, bobo”, lanzó el defensor, en un comentario dirigido directamente al mediocampista rival. La respuesta del hombre de Palmeiras no se hizo esperar, quien replicó con tono desafiante: “Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr”, mientras se alejaba del punto de la discusión.

🇦🇷 "Sacate la vinchita, bobo"



🇨🇴 "Ya estás viejo, no te da ni para correr"



El cruce entre Otamendi y Richard Ríos💥pic.twitter.com/V48g7OqCwQ — Diario La Capital (@lacapital) June 11, 2025

La situación, pese a la vehemencia de las palabras, no pasó a mayores y se disipó rápidamente en el centro del campo. Ríos incluso aprovechó la ocasión para intercambiar camiseta con Lionel Messi minutos después, acto que puso un cierre más distendido al efímero foco de conflicto que marcó la noche en Núñez.

Por su parte, Otamendi optó por no volver sobre el cruce cuando fue consultado, enfocándose en una crítica hacia el comportamiento de Colombia durante el partido. Según expresó en diálogo con TyC Sports, el plantel cafetero intentó calentar el cotejo mediante declaraciones previas y actitudes dentro de la cancha. Para el defensor argentino, ese tipo de provocaciones no es una novedad. “Nos pasó algo parecido con Brasil... Ellos hablaron antes del partido y donde mejor nos sentimos nosotros es dentro de la cancha, donde mostramos el equipo que somos y la jerarquía que tenemos”, explicó.

Lejos de ampliar sobre el intercambio con Ríos, Otamendi dirigió sus críticas directamente al desempeño arbitral. Señaló que el desarrollo del juego se vio condicionado por las decisiones de Juan Gabriel Benítez, quien, según su visión, sancionó habitualmente las disputas en favor de Colombia. “Se generó un juego duro que nos condicionó porque en cada dividida, cada disputa, el árbitro cobraba todo para ellos. Lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol, demostrar en la cancha el equipo que somos y seguir sumando. Hay muchos jóvenes que vienen aprovechando las oportunidades y eso es la Selección Argentina”, enfatizó el central.

Nicolas Otamendi hablo sobre el arbitraje entre Argentina y Colombia

Al término del encuentro, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, fue consultado por la prensa acerca de la intensidad propuesta por Colombia y los dichos de Richard Ríos contra Otamendi. La reacción de Scaloni fue de absoluta cautela. “¿Eso le dijo? Mejor no lo comento...”, expresó, evitando profundizar en la controversia durante la conferencia de prensa.

En cuanto al trámite del partido, el oriundo de Pujato consideró legítima la forma de jugar del equipo rival y relativizó los roces físicos, enmarcándolos dentro de lo habitual de este tipo de encuentros. “Al final cada uno hace su juego, el rival hace su partido y es lícito. Después está el árbitro para decidir, no creo que haya sido un partido fuera de lo normal en cuanto a eso”, opinó.

Además, el seleccionador analizó los aspectos tácticos del duelo. Según su visión, Colombia propuso un partido cerrado y aprovechó la velocidad del balón, lo que obligó a la Argentina a extremar la precisión para evitar contragolpes peligrosos. “Plantearon un partido cerrado, la pelota iba muy rápido y si no eras preciso te podías comer alguna contra. Tiene gente fuerte, física, pero no más allá de eso. Es verdad que ellos plantean el partido que les conviene y han hecho lo que les convenía”, concluyó Scaloni.

Con este resultado, Argentina, que ya sacó hace un tiempo su pasaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, continúa en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas con 35 unidades, diez más que sus escoltas Ecuador y Brasil. Colombia, por su parte, a falta de dos jornadas figura en el sexto lugar con 22 puntos, última ubicación que brinda un boleto directo a la cita máxima (tres por encima de Venezuela, que hoy estaría disputando el Repechaje).