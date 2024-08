Emilia Mernes se encuentra en México llevando adelante su .mp3 Tour y como parte de la promoción de las siete fechas que hará en ese país, realizó una entrevista con el Alex Montiel, conocido popularmente por su personaje, el Escorpión Dorado.

Lo que no esperaba la artista argentina es que el hombre le hiciera una serie de comentarios desubicados y tuviera que frenarlo en seco. “¿Ahorita estás soltera, casada, con novio, con todos?”, quiso saber Montiel. La cantante, que desde hace algunos años está en pareja con Duki, respondió: “No, con todos no”. “¿Con todos menos conmigo?”, lanzó Montiel.

“Estoy de novia hace tres años y medio ya. Muy enamorada”, comentó Emilia sobre su vínculo con el trapero. “Ay, por favor. ¿Qué tanto?”, ironizó el entrevistador. “Muchísimo”, aseguró. “Pasas Centroamérica y ya no cuenta”, insistió el influencer. Al instante, la artista le frenó: “¿Cómo que no? Obvio que sí. Encima está acá mi novio conmigo, así que no te hagas el piola”.

Durante un momento de la entrevista, el Escorpión frenó en un puesto de flores para hacerle un regalo a la joven. “Flores para mi futura esposa”, le gritó al vendedor desde el auto. “Noo, ¿qué futura esposa? Flaco, ubicate”, disparó Emilia de inmediato. Cuando la cantante le dijo que no sabía qué plantas elegir, el influencer insistió: “¿Cuál me recomendaría para mi novia?”.

“No soy su novia, es mentira”, aclaró Mernes. “Mi futura novia, en el multiverso”, volvió a decir el entrevistador. Sin quedarse atrás, la joven le lanzó una letal amenaza: “No, flaco. Va a venir mi novio y te va a romper la cara”.

Emilia Mernes fue letal cuando un youtuber la piropeó en vivo

En un fragmento de la entrevista, el mexicano continuó con el chiste y aseguró que el Duki le había pedido consejos para conquistarla. “Yo te acabo de conocer, querido”, dijo Emilia.

“¿Tú no sabes que las artistas así de guapas y talentosas como tú, uno de los requisitos es que se mantengan solteras? Lo dice en el marketing de la vida, que necesitamos gente soltera e inspiracional para que todos se enamoren de ti y que sepan que algún día, en algún multiverso, tienen todavía una posibilidad”, sumó Montiel.

Sin dudarlo, la argentina defendió su relación con el trapero: “Me parece una pelotudez. Siento que la gente ama mi relación con Mauro. Nos aman juntos”.