Beto Casella y Eliana Guercio protagonizaron un feroz cruce en pleno vivo de A la Barbarossa (Telefe), y fueron picantes.

El conductor de Bendita (El Nueve) dio un móvil para el programa de Georgina Barbarossa y habló sobre las críticas que recayeron sobre Edith Hermida, su compañera y amiga personal desde hace muchos años, por supuestamente llevarse mal con su equipo de trabajo.

"La que le pega tiene que tener mala leche. Las que se fueron últimamente mal o tuvieron algo que decir... Como Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios", disparó filoso Beto Casella, sin saber que la esposa de Chiquito Romero estaba en el piso escuchándolo.

Lejos de quedarse callada, la exvedette intervino y le respondió: "¿Querés que me levante y me vaya? Hace un año estás contando lo que te contó Edith, que está alejado de la realidad". Y el periodista siguió: "Vos podés estar desde ayer, pero la verdad era una pavada".

Beto Casella le dijo en la cara a Eliana Guercio que “No sabemos cómo está en los medios” y se pudrió todo.



"No es una pavada. Hace casi un año contás la anécdota de por qué me fui de la radio, y nada tiene que ver con la realidad", manifestó la mediática. Y sumó: "Creo que estás enojado conmigo y no sé por qué. Edith dijo que lo único que podía aportar era belleza. A veces no solamente uno trabaja por la plata, a mí me hizo bien a mi salud mental y emocional".

"Vos dijiste que yo no me banqué una devolución de Santi del Moro en la radio y me fui. No, ella se metió y por eso me fui sin quejarme. Ella me ponía los pies desnudos en la cara y jamás le dije nada", explicó.

"Desmerecer a una persona que pierde el trabajo porque te cae mejor la otra, no me parece bien", sentenció Eliana Guercio, quien se fue de la radio en medio de idas y vueltas con Edith Hermida.