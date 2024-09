El empresario Roberto García Moritán fue abordado por un periodista de "A la Tarde" (América) mientras salía de un restaurante en Palermo, Buenos Aires. García Moritán respondió de manera evasiva a las preguntas sobre los rumores de separación con su pareja, Carolina Pampita Ardohain.

Ante las preguntas directas del cronista, García Moritán optó por hablar sobre sus planes como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. "Hablemos de cosas importantes que pasan en el país", afirmó, sin responder a las preguntas sobre su relación con Pampita.

El periodista Oliver Quiroz insistió, preguntando si su relación con Pampita no era importante. García Moritán no respondió y aseguró que no hablaría sobre temas personales. Sin embargo, admitió que "nada me llama la atención de lo que está pasando últimamente".

Se especuló que Pampita podría ser la próxima invitada al programa de Susana Giménez en Telefe. García Moritán dijo no saber nada al respecto, pero confirmó que se hablaría del tema en su momento.

Sobre la ausencia de la alianza matrimonial de Pampita, García Moritán aseguró que no sabía nada y mostró su propia alianza, afirmando que Pampita se la saca para dormir.

En otro desarrollo, la conductora Karina Mazzocco reveló que varias personas le comentaron que la pareja había firmado un acuerdo prenupcial.

Puede interesarte

Mientras tanto, Pampita Ardohain fue vista sin su alianza matrimonial ni el cintillo de compromiso en imágenes publicadas en redes sociales. Al ser interrogada por un periodista, sonrió y se negó a comentar sobre los rumores de crisis con García Moritán.

En los últimos días, Pampita ha limitado sus publicaciones personales en redes sociales, optando por compartir imágenes de su trabajo y salidas con amigas. Recientemente, compartió fotos de su asistencia al cumpleaños de su amiga Luciana Pizzo Lorusso, madrina de su hija Ana, fruto de su relación con García Moritán.