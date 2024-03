Hace casi dos meses, Flor Vigna y Luciano Castro anunciaron el fin de su relación, que había durado más de dos años. La cantante ha sido sincera en varios programas sobre su separación y recientemente, en una entrevista para Socios del Espectáculo, reveló que Sabrina Rojas influyó en su separación con el actor. Según Vigna, hubo una intención muy grande por parte de Rojas para que la ruptura sucediera, y que hubo muchos actos feos que influyeron en la decisión.

Para superar este difícil momento, Flor Vigna se enfocó en la música y lanzó el tema "Puedo Solita" el pasado 20 de marzo. Antes del estreno de la canción, publicó un video en el que se la ve llorando y luego en un mejor momento junto a amigos.

Flor Vigna llorando.

Tras las declaraciones de Vigna, Sabrina Rojas rompió su silencio en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y respondió duramente a la cantante. Rojas expresó su intriga por los comentarios de Vigna y afirmó que no ha sucedido nada entre ella y Luciano Castro, solo los une el vínculo familiar. Los rumores de una posible reconciliación entre Rojas y Castro comenzaron a circular después de que la modelo compartiera un video junto a él y sus hijos bailando por el cumpleaños del actor.

Al final de la entrevista, Rojas reveló por qué decidió no comunicarse con Vigna: "Dije 'la voy a llamar' y después dije 'ni vale la pena'. Le pierdo el respeto cuando justo lo hace lanzando una canción y la verdad no le tengo mucho respeto a la gente que se filma en selfie llorando. No tiene sentido hablarlo".

El Video Irónico de Sabrina Rojas

En las últimas horas, Sabrina Rojas publicó un video en sus historias de Instagram mostrándose exageradamente relajada. En el video, se la ve sentada en el auto haciendo globos con chicle mientras mira a la cámara. Aunque escribió "tránsito" sobreimpreso, dando a entender que estaba matando tiempo en un embotellamiento, la elección de la canción de fondo, "Aire" de Estelares, no pasó desapercibida para nadie.

La letra de la canción, que incluye frases como "No hay una sola razón para sufrir / Las cosas siguen su curso como el Rhin / El río no tiene fin", parece ser una clara respuesta irónica de Rojas hacia Flor Vigna. Para la actriz, Vigna ya es parte del pasado y "todo pasa", en palabras del expresidente de la AFA, Julio Grondona.