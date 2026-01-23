Las cámaras de Masterchef Celebrity captaron una noche cargada de risas e ingenio, cuando la producción apostó por una temática escocesa que desató ocurrencias y complicidades entre el jurado y los participantes. Desde el primer momento, la atmósfera se impregnó de humor y curiosidad, al encontrarse todos con una imponente réplica del monstruo del Lago Ness junto a Wanda Nara, dando pie a una serie de situaciones inesperadas.

La entrada del jurado no pasó inadvertida. Ataviados con kilt, la prenda tradicional de Escocia, los tres jueces dieron un giro festivo a la jornada. Al instante, los comentarios no se hicieron esperar y la atención se centró en una de las costumbres más comentadas del atuendo: la supuesta ausencia de ropa interior.

Fue Susana Roccasalvo quien no dudó en poner sobre la mesa el mito que rodea al kilt, al afirmar: “No usan ropa interior los escoceses por abajo de las faldas”. La reacción en el estudio fue inmediata. La conductora, sorprendida, no pudo ocultar su asombro ante la revelación de la periodista y el estudio compartió la risa generalizada.

El comentario desató una ola de especulaciones y gestos cómplices. La tensión entre la curiosidad y el humor marcó el ritmo de los siguientes momentos del programa, mientras los participantes y el jurado intercambiaban miradas y sonrisas.

La respuesta de la conductora no tardó en llegar, y con su habitual desparpajo, expresó: “¿Pero qué, no tienen nada abajo? Ahora no puedo hacer el programa, no puedo pensar en otra cosa, estoy bloqueada”. Su desconcierto acentuó el clima festivo en el piso.

En ese contexto, Germán Martitegui intervino con ironía: “Un escocés no dice”, al reforzar el misterio y continuar alimentando la intriga sobre la autenticidad de la tradición. El intercambio habilitó una escena insólita: el también jurado Damián Betular levantó su falda y aclaró sin rodeos: “Yo tengo, eh”, lo que generó una nueva ola de carcajadas entre los presentes.

El juego de miradas y las bromas siguieron escalando, hasta que Wanda Nara decidió ir más allá. Se desplazó sigilosamente por el piso con la intención de descubrir si Martitegui seguía la costumbre escocesa. Entre risas y gritos, exclamó: “¡No tiene, me parece!”, al tiempo que Martitegui reaccionó con rapidez, alejándose antes de que pudieran comprobarlo y sellando el momento con un abrazo entre risas a la conductora.

Tras ello, Donato de Santis explicó, intentando bajar la comicidad del momento, que el kilt se usa en diferentes momentos especiales, como en los Juegos de las Tierras Altas, para luego desarrollar en el estudio el juego tradicional de fuerza que se llama “tira y afloja”.

La jornada no perdió ritmo en ningún momento. De hecho, el desafío de la noche constaba en cocinar tres huevos escoceses, una ensalada y una salsa a base de whisky, todo en 50 minutos. Fue entonces que se les explicó que “los ganadores del jeugo escocés van a tener a disposición 3 minutos donde van a exigir ayuda de su contrincante en cualquier tarea que decida. Durante estos tres minutos, el equipo perdedor no va a cocinar, solamente va a recibir órdenes del equipo ganador”.

Hacia el final del reto, mientras Wanda daba indicaciones a los participantes, Martitegui aprovechó la distracción y, oculto tras la réplica del monstruo del Lago Ness, se acercó sigilosamente para sorprenderla. La escena no quedó captada por las cámaras en su totalidad, pero el grito y la risa de la conductora confirmaron el éxito de la broma.

La situación provocó nuevas intervenciones humorísticas. Andy Chango lanzó: “Cuidado con el Nahuelito”, sumando otro guiño local a la noche temática, mientras Damián Betular no dudó en remarcar: “¡Qué exagerada!”.

La combinación de tradición, humor y complicidad convirtió la emisión en un episodio inolvidable, donde el mito del kilt y la picardía del elenco se apoderaron del estudio.