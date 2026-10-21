Un camionero de 40 años que había partido desde Corrientes con destino a Buenos Aires fue detectado conduciendo con 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre durante un operativo de control realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la autopista Panamericana.

El episodio ocurrió durante una fiscalización del transporte pesado. Cuando los inspectores le solicitaron que se sometiera a una prueba de alcoholemia, el conductor anticipó el resultado con una frase: “No va a dar cero”.

Segundos después, el alcoholímetro confirmó sus palabras al registrar 2,65 g/l, un nivel que supera ampliamente la tolerancia cero establecida para los conductores profesionales de transporte de cargas y pasajeros.

Ante esta situación, los agentes le impidieron continuar conduciendo y procedieron a retenerle la licencia.

🚨🚛 Un camionero manejó desde Corrientes hasta Buenos Aires con 2,65 gramos de alcohol en sangre ⚠️ Un camionero de 40 años fue detectado conduciendo con 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizado en la autopista Panamericana. 🍺 El conductor había viajado desde Corrientes hacia Buenos Aires y, cuando los agentes le solicitaron realizar el control de alcoholemia, anticipó el resultado con una frase: “No va a dar cero”. 🚔 La prueba confirmó el elevado nivel de alcohol en sangre, por lo que los inspectores le impidieron continuar conduciendo y le retuvieron la licencia. 💰 El camionero enfrenta una multa que podría superar los 2 millones de pesos y una posible inhabilitación para conducir de hasta 18 meses. 📋 Durante el operativo, la ANSV fiscalizó 780 conductores de camiones y otros vehículos de gran porte, de los cuales 94 fueron sancionados por distintas infracciones, entre ellas el uso del celular al volante, la circulación por carriles indebidos y la falta de cinturón de seguridad. 🚫 En Argentina rige la tolerancia cero de alcohol para los conductores profesionales de transporte de cargas y pasajeros. ⚠️ Conducir un vehículo de gran porte bajo los efectos del alcohol representa un grave riesgo para la seguridad vial y para quienes circulan por rutas y autopistas. 📲 Más información en https://t.co/Uze8bSuUB9 #SeguridadVial, #Alcoholemia, #Camionero, #Panamericana, #Corrientes, #BuenosAires, #Transito, #ANSV, #AlcoholCero, #AgenciaElVigia — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) October 20, 2026

Una multa millonaria y hasta 18 meses sin conducir

Como consecuencia de la infracción, el camionero podría recibir una multa superior a los 2 millones de pesos y una inhabilitación para conducir de hasta 18 meses.

Desde la ANSV recordaron que los conductores profesionales deben circular con cero alcohol en sangre, debido a los riesgos que implica manejar vehículos de gran porte bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El caso volvió a poner de manifiesto la importancia de los controles preventivos en rutas y autopistas, especialmente en el transporte pesado, donde las consecuencias de un siniestro vial pueden ser graves.

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Controlaron a 780 conductores y sancionaron a 94

El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo de fiscalización sobre la autopista Panamericana, donde agentes de la ANSV inspeccionaron a 780 conductores de camiones y otros vehículos de gran porte.

Según informó el organismo nacional, 94 conductores profesionales fueron sancionados por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

Entre las irregularidades detectadas se encontraron la circulación con patentes adulteradas, el incumplimiento de los carriles correspondientes, el uso del teléfono celular mientras conducían y la falta de cinturón de seguridad.

Los controles también incluyeron verificaciones de documentación obligatoria y pruebas de alcoholemia, con el objetivo de detectar conductas que puedan comprometer la seguridad vial.

Desde la ANSV remarcaron que estos operativos permiten identificar situaciones de riesgo y prevenir siniestros graves en las rutas y autopistas del país.