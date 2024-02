Tras la salida de Alán y Denisse de Gran Hermano 2023 en la séptima gala de doble eliminación, Sabrina abandonó el reality que conduce Santiago del Moro en la pantalla de Telefe, y Furia festejó su salida de la casa a los gritos tal como lo hizo cuando se fue Isabel. Pero esta vez, se desató una gran pelea con Emmanuel, y el conductor los tuvo que frenar.

"¿Qué gritaba?", lanzó Cortéz, enojada por la reacción de Juliana una vez que el conductor oficializó que ella sería la nueva jugadora en dejar el juego. Curioso, del Moro, le preguntó a los participantes: "¿Por qué grita Furia?" luego que Emmanuel arremetiera contra Juliana al catalogarla de "insoportable". "¡Y porque se va Sabri! ¡Es siempre lo mismo! ¡Siempre a los gritos! ¡Me tiene harto! ¡Es una irrespetuosa! ¡Vivimos esto todo el tiempo!", le hizo saber Vich, irritado.

Al escucharlo, Furia le contestó desde la habitación: "¡Cada uno festeja como quiere!". "Vos a la final no vas a llegar!", le retrucó Sabrina mientras se despedía de sus compañeros. "¡Aprovecha ahora para despedirte de ella, falluto!", Scaglione cruzó a Emmanuel en el pasillo de la casa en reiteradas ocasiones por lo que Santiago intervino en la pelea que escaló entre ambos. "Felicito a los que están contentos porque se va Sabrina, felicito a los que se quedaron, y a los que quedan tristes, también los abrazamos", sentenció el conductor, cansado de escucharlos discutir.

Esta semana Agostina, Manzana, Nicolás, Sabrina, Licha, Joel, Emmanuel y Virginia se convirtieron en los nuevos nominados. Originalmente, la placa estaba conformada por Furia pero una vez más, Martín Ku ganó la prueba del líder por lo que se quedó con la inmunidad en una semana y a la hora de usar su beneficio para sacar a uno de sus compañeros de la placa, optó por salvar a Furia y terminó subiendo a Virginia, la última participante que entró a la casa luego que Chula decidiera abandonar el programa de manera voluntaria.

La decisión de Martín llamó la atención dentro de la casa ya que no salvó a Lisandro, su amigo dentro de la casa y para evitar conflictos explicó qué lo motivó a inclinarse por Juliana: “Voy a salvar a Furia. Los motivos son, básicamente, por la palabra que me mandó mi novia y algunas cositas más que ya las voy a ir diciendo. Es lo que más me pesó en la balanza, el ‘arriesgarme’ en el juego, en confiar porque hoy en día confío mucho en ella, y creo bien darle esta oportunidad para probarse más adelante, eso le daría más tiempo va enfrentarse, si es que quiere, en una siguiente batalla”.

Al dar inicio la nueva gala de eliminación, Gran Hermano le hizo una dura advertencia a Virginia Demo, quien quedó en placa por decisión del Chino. El supremo se dirigió a la jugadora y le recordó que filtrar información del exterior está totalmente prohibido ya que “contamina el espíritu del juego”.

Minutos más tarde, Santiago del Moro anunció que el primer salvado de la noche sería Joel quien obtuvo el 0,6 % de los votos por parte de la audiencia. Decisión que fue celebrad dentro de la casa por sus compañeros. "¿Lo esperabas?", quiso saber el conductor. "No, la verdad que no pero bueno. Otra vez, muchísimas gracias", aseguró él, visiblemente aliviado por la noticia. Luego, el jugador compartió sus deseos de que Federico "Manzana" Farías continué en el reality. "No quiero que se vaya", expresó dejando en claro de que lado está tras los fuertes enfrentamientos que su amigo protagonizó con Furia.

El segundo en abandonar la placa fue Lisandro y Martín Ku lo festejó como un triunfo propio. "¡Vamos! ¡Vamos!", se lo escuchó gritar una vez que el conductor confirmó que el participante continuaría en Gran Hermano 2023. En pleno desahogo, el Chino no pudo evitar abalanzarse sobre Licha para luego abrazarlo. "¡Sigue acá, Licha, papá! ¡Él sigue!", lanzó Ku, eufórico.

Cuando del Moro le consultó por sus sensaciones al respecto, Martín dijo: "Si, uno siempre tiene esos nervios porque es una decisión muy arriesgada pero sé lo que Licha debe estar generando afuera porque él es una gran persona y compañero". "Es imposible que se vaya y estoy super contento de que siga acá", contestó.

Emmanuel y Nicolás se sumaron a Lisandro, y también quedaron fuera de peligro. Por su parte, el cordobés de 31 años zafó de la placa con el 4,47 % mientras que el estudiante universitario de marketing de 21 años lo hizo con el 17,2%. Previamente, Grosman se había despedido de sus compañeros ya que estaba totalmente convencido de que tenía chances altas de abandonar la casa en esta gala. Rápidamente, Martín Ku al igual que otros compañeros se acercó a él para abrazarlo, y festejar la decisión del público.

VIrginia también fue otra de las jugadoras que abandonó la placa tras la dura advertencia. Contenta por haber superado otra nominación, "Tenés que desarmar la valija, Virgina", le hizo saber Santiago. Entonces, Demo con un dejo de sarcasmo, manifestó que ya no desea tener que armarla otra vez: "Ojalá no la tenga que armar muy seguido de nuevo pero muchísimas gracias".

De esta manera, los últimos tres integrantes de la casa que quedaron en la placa fueron Manzana, Sabrina y Agostina. A la hora de revelar quién sería el nuevo eliminado de la casa, Santiago del Moro anunció: "Se manifestó el público, todos van a pasar por esto, la competencia es así y en cada gala, uno se va. Y acá tengo el nombre del jugador o jugadora que se va hoy de la casa, y quien abandona la casa más famosa del mundo por decisión de la gente, es: ¡SABRINA!".

