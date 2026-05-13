Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una noche explosiva este martes luego de que anunciaran una durísima sanción contra todos los participantes por incumplir una de las reglas más importantes de la convivencia: esconder comida en las habitaciones.

Todo comenzó cuando la voz de la casa recordó una orden que había dado horas antes y que, evidentemente, varios decidieron ignorar: “Como recordarán, ayer les ordené que retiraran todos los alimentos que tenían guardados en sus dormitorios”, arrancó diciendo con tono severo.

El motivo, según explicó, no era menor: “El riesgo sanitario por la descomposición de la comida almacenada en un lugar que no es adecuado es una situación que realmente me preocupa y que debería también preocuparles a ustedes”, remarcó.

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Sin embargo, lejos de obedecer, algunos jugadores hicieron exactamente lo contrario. Y el Big los expuso delante de todos: “Durante la tarde de ayer, mientras parte de la casa se encargaba de trasladar los alimentos de los dormitorios a la cocina, un par de jugadores prefirió refugiarse, por decir algo, en la sala de stream para comer a escondidas algunas porciones de pizza”, reveló.

Noche brava y arrancamos con una noticia negativa para la casa por esconder los alimentos 🚨



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La situación empeoró todavía más cuando aseguró que la conducta volvió a repetirse durante la noche y que incluso uno de los participantes seguía escondiendo comida: “Advertí, además, que al menos uno de estos jugadores desobedeció mi orden y aún sigue guardando en su placard huevos, frutas y otros alimentos”, disparó.

“No puedo impedir las actitudes mezquinas o egoístas. Cada cual sabe qué hace y cómo se comporta. Si quieren convivir de una manera poco decente o civilizada es responsabilidad de ustedes”, lanzó filoso.

“Lo que no voy a permitir, y subrayo, no voy a permitir, es que me desautoricen. Que no cumplan las disposiciones. Que me desafíen con actos de rebeldía”.

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Pero inmediatamente dejó en claro qué fue lo que realmente lo hizo explotar: “Lo que no voy a permitir, y subrayo, no voy a permitir, es que me desautoricen. Que no cumplan las disposiciones. Que me desafíen con actos de rebeldía”, sentenció con furia.

Finalmente, llegó el anuncio que cayó como una bomba sobre toda la casa: “Toda la casa se ve afectada por la decisión que ahora les voy a anunciar. Queda reducido a la mitad el presupuesto para la compra de la semana que viene. En caso de ganar la prueba, tendrán el 50%. Y de perderla, solo el 25%”, cerró, tajante.