Este miércoles tuvo lugar la gala de beneficios de la "semana olímpica" de MasterChef Celebrity Argentina 2025. Los ocho cocineros de mejor desempeño en las noches anteriores tuvieron que volver a cocinar por las medallas, teniendo que resguardarse además de no ser los peores platos, ya que eso los haría merecedores del delantal negro.

A su llegada a las estaciones, los jugadores del día ("Momi" Giardina, Evangelina Anderson, "La Reini", el "Turco" Hunsaín, "Cachete" Sierra, La Joaqui, Sofi Martínez y Emilia Attias) pudieron observar adelante de todo un palo de hockey con una pelota de plástico. El jurado les explicó que, al igual que los demás días de la "semana olímpica", debían hacer un mini desafío relacionado al deporte de la jornada.

En esta ocasión, tuvieron que pasar uno por uno y hacer "jueguitos" con el palo. Quien más hizo fue "Cachete" Sierra, que tuvo como beneficio ser el capitán de su equipo y escoger a dedo a sus integrantes, así como al capitán rival y quienes lo secunden. De este modo, se eligió para si a La Joaqui, Evangelina Anderson y Emilia Attias; mientras que el "Turco" fue el líder de un grupo conformado por él, "La Reini", Sofi Martínez y "Momi" Giardina.

El desafío principal consistió en hacer un brunch completo, compuesto de pancakes, huevos benedict y ensalada césar en 50 minutos. Solo el "Turco" y "Cachete" pudieron observar el platillo a replicar y fueron ellos quienes tuvieron que distribuir las preparaciones entre sus colegas, siendo además los únicos tenedores de las recetas.

¿Quiénes subieron al balcón?

Luego de la deliberación del jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, el equipo ganador fue el del "Turco" Hunsaín, por lo que los cuatro se aseguraron un lugar en el balcón. Por si fuera poco, decidieron otorgarle al exfutbolista la medalla dorada, mientras que "Momi" se quedó con la plateada. En cuánto al otro carteto, el pastelero les acercó a todos el delantal negro, pero les dijo que solo había dos lugares para la gala de eliminación... ¡Y ellos debían decidir quiénes!

Luego de una breve charla, "Cachete" propuso que La Joaqui y Evangelina Anderson zafen, ya que fue él quien capitaneó al equipo y Emilia no llegó a terminar sus pancakes. Por consiguiente, la cantante y la modelo también permanecieron con su vestuario blanco.

¿Quiénes recibieron el delantal negro?

Quienes están en peligro de irse este jueves 18 de diciembre en la gala de eliminación son Andy Chango, Ian Lucas, Julia Calvo, Emilia Attias, "Cachete" Sierra, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez y Susana Roccasalvo.