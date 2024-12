A pocos días de cumplir un mes en la casa, esta semana los jugadores de Gran Hermano (Telefe) enfrentan su primera placa positiva en el reality. Tras la eliminación de Delfina, Renato y Jenifer, los 21 participantes restantes sabrán cuál es la opinión del público y conocerán el apoyo que tienen del afuera. Tras una jornada a pura tensión, el público premió a los protagonistas de la casa y sentenció a los competidores más pasivos.

Pero antes de conocer el voto de la gente, Gran Hermano comunicó una dura sanción para los participantes, quienes no cumplieron con el desafío semanal por el presupuesto para la comida: “La prueba por el presupuesto es una actividad muy importante, debido a que de su éxito o fracaso depende de cómo se alimentarán una semana. Cuando propongo una actividad asumo que cada uno se comprometerá para lograrla, sin embargo, en la prueba de hoy les ganó el desánimo. Finalmente, todos decidieron abandonar. Debido a esto, y a la falta de interés que demostraron, los voy a sancionar. En la próxima compra semanal solo podrán utilizar el 25% del presupuesto. Además, les informo que debido a este episodio el próximo domingo dos personas abandonarán la casa”.

Después de tres placas negativas seguidas, este jueves el reality afrontó su primera votación positiva. Tal como había indicado Santiago del Moro diez jugadores serían salvados y otros diez seguirían nominados. Así las cosas, el conductor tomó 20 sobres para indicar el futuro de cada uno. “Se van a parar todos atrás del sillón, los que yo nombre que tienen sobre azul, y siguen en juego, se van a sentar en el sillón. Quienes tienen sobre rojo van a ir a la galería”, indicó el presentador.

Puede interesarte

La dura sancion que Gran Hermano le aplico a los jugadores por no cumplir la prueba semanal

El primero en conocer el resultado fue Santiago Algorta, quien fue salvado por la gente. Al uruguayo le siguieron Andrea Lázaro y Brian Alberto, quienes se habían alineado con el joven para confrontar a Ulises Apóstolo durante su liderato. En el sillón también se sentaron Lourdes Ciccarone, Chiara Mancuso, Sandra Priore, Luz Tito y Ulises Apóstolo.

En la próxima compra solo podrán utilizar el 25% del presupuesto❌ Y eso no es todo... el próximo domingo serán DOS PARTICIPANTES ELIMINADOS 😱La tremenda sanción del Big👁️



📲 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA pic.twitter.com/BaEC1xFAiS — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 27, 2024

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando del Moro anunció que Luciana Martínez continuaba en la casa. Invadida por la emoción, la joven de Santa Cruz expresó: “Quizás esto quiere decir que mi familia está del otro lado”. Luego llegó el turno de Petrona Fabiana Jerez, quien no veía venir este resultado: “Me siento muy feliz, gracias a todo mi Tucumán, gracias a toda la gente de Buenos Aires que me conoce, tengo mucho para dar. Estoy muy nerviosa, gracias por esta noticia, no lo esperaba”.

Del otro lado, otros 10 jugadores recibieron un duro revés al conocer que seguían en placa y, por lo tanto, no contaban con el suficiente apoyo del público. La primera en ver su nombre en el sobre rojo fue Keila Sosa. Al escuchar al conductor, la joven de Tigre dijo: “Me lo esperaba, tenía ese presentimiento”. Caso contrario fue el de Sebastián “Bambi” Bello. Al saber su futuro, el de Mendoza expresó: “No lo esperaba, lo voy a dar todo”. La misma decepción sintió Juan Pablo de Vigili. Con desilusión, el correntino comentó: “Me viene referencia del afuera, voy a empezar a jugar mucho más, mostrarme como soy, sin cambiar mi forma de ser”.

Puede interesarte

Las sorpresas continuaron para Claudio Dilorenzo, quien sentenció: “Estamos en la misma bolsa, es hora de analizar lo que vengo haciendo”. Así las cosas, luego Santiago del Moro dijo los nombres de Martina Pereyra, Candela Campos y Carlos Cali Tocco. Una de las participantes que más llamó la atención fue Sofía “Sopa” Buscio, quien había sido líder semanas atrás. “Es muy incierto todo”, comentó. Por último, otro de los sentenciados fue Giuliano Vaschetto, que al ver que Jenifer había sido eliminada, y parte de su grupo quedó sentenciado, exclamó: “No estoy muy sorprendido, sabía que podía estar en problemas por como viene dándose el voto negativo con la gente que estaba cerca mío. Hice un cambio en mi juego y espero que impacte de acá al domingo”.

Quien observaba todo atentamente, y desde su cómoda posición, era el líder Luca Figureli. Al ser consultado por del Moro, el joven de Berazategui respondió: “La gente que sigue en la casa es la que más está jugando. Las de afuera veremos, no sé qué piensa la gente afuera. Se quedó la gente picante, la que le da sabor a la casa”.