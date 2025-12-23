El fin de semana quedó marcado en las redes por el hallazgo de un nido de ratas en la habitación del mediático Guido Süller, quien, fiel a su estilo, transformó el horror doméstico en un espectáculo viral. Era una jornada cualquiera hasta que, empuñando el celular, decidió enfrentar lo que creía que era solo una intrusa, una simple rata. Pero la sorpresa sería de otra magnitud.

En su cuenta oficial de Instagram, Guido escribió lo que parecía una advertencia para el espectador y un desahogo personal a la vez: “Dios. Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma”. ¿Exageración? Bastó ver la publicación para comprobar que no. Allí, desbordado por la angustia y el asco, el mediático narraba en tiempo real el descubrimiento: un nido oculto detrás del armario. Madre y sus crías. La cámara temblorosa, la voz tensa, los gritos sorprendidos.

“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, exclamaba, entre el pánico y la incredulidad. Su pareja, Hernán Sanabria, intentaba ayudar, al despejar zapatos y prendas apiladas. ¿Quién podría esperar encontrar cuatro ratas bebés, rosadas y casi inmóviles, entre la ropa y los muebles? La escena avanzó hacia lo grotesco: una escoba apareciendo en el cuadro, los recién nacidos siendo agrupados, otro roedor pequeño sobre la cama, la mirada de Guido congelada en un asombro mudo.

Las voces surgieron en las redes como un eco amplificado. Algunos usuarios, entre carcajadas y emoticones, eligieron la vía del humor. No faltaron quienes alertaron sobre los peligros sanitarios y el riesgo de enfermedades. El video se compartió miles de veces, multiplicando tanto la desesperación de su protagonista como el debate entre sus fans.

En medio del caos del placard convertido en escenario, Guido no lograba reponerse del shock: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”, exclamaba, incapaz de entender cómo la rutina se había transformado, por completo, en pesadilla. El rostro del mediático, petrificado entre el espanto y la vergüenza, lo decía todo.

Una habitación, una cámara, Guido Süller y una historia que —como tantas otras veces— saltó del ámbito íntimo a la viralidad. De hecho, de eso él conoce muy bien, y en los últimos días estuvo en el centro de la conversación por un comentario desafotunado.