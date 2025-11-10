El amanecer del lunes llegó con una noticia que golpeó fuerte al corazón del club social y deportivo Santa Rita II, una institución que lleva adelante un profundo trabajo social en el barrio homónimo ubicado en el sector noreste de la ciudad de Santa Fe.

Durante la madrugada, delincuentes forzaron los accesos del predio ubicado en calle Larguía al 10.000 y robaron todo lo que encontraron a su paso.

“Nos vaciaron todo”

Fabián Soda, presidente del club, relató con tristeza lo ocurrido en diálogo con El Litoral: “Hoy a la mañana vino el chico que mantiene el lugar, que además tiene una discapacidad. Me llamó a eso de las 7:30 para decirme que estaba todo abierto y que faltaban muchas cosas. Entraron y se llevaron todo… hasta las palas con las que trabajamos”, contó.

Personal policial en la escena del suceso. Foto: Gentileza

El robo fue descubierto justo cuando el equipo técnico del club se preparaba para los torneos previstos para el 6 y 7 de diciembre. “El capacitador había estado el domingo todo el día preparando las herramientas para seguir hoy, y se encontró con la triste noticia de que no le dejaron nada. Es muy doloroso, porque con eso trabaja y enseña a los chicos”, agregó Soda.

Un club con 230 chicos y sin pelotas

El golpe no es menor. Santa Rita II alberga a más de 230 niños y jóvenes que entrenan todas las semanas en distintas categorías.

“El martes los chicos vienen al club y no tenemos una pelota para tirarles al campo. El domingo jugamos de local y no tenemos redes ni pelotas. Hasta las palas, la pava eléctrica… todo se lo llevaron”, lamentó el dirigente.

Cada elemento que falta tiene un valor simbólico y práctico enorme para una institución que se sostiene a pulmón: “Acá si no lo dona un papá o no hacemos un evento, no se compra. Y arrancar de cero otra vez es muy cuesta arriba”.

Una tarea social que no se detiene

El club no solo brinda contención deportiva. También trabaja en conjunto con la escuela y el centro de salud del barrio.

Además del robo los delincuentes vandalizaron las instalaciones. Foto: Gentileza

“Tenemos planillas con los chicos. Si les falta una vacuna, los acompañamos. Si no van a la escuela, no pueden jugar de titulares. No somos solo un club, somos una familia del barrio”, explicó Soda.

Pese al golpe anímico y material, el dirigente dejó en claro que no bajarán los brazos. “Nos pone muy tristes, pero tenemos que seguir adelante. No podemos apagar la ilusión de los chicos por culpa de unos ladrones. El domingo jugamos con los colectivos llenos, esa pasión no se la podemos quitar”, concluyó.

Intervención policial

Tras la denuncia presentada por los directivos, personal policial realizó las primeras actuaciones en el lugar, con conocimiento del fiscal en turno. Se espera que la investigación permita determinar el modo en que ingresaron los delincuentes y si existen cámaras de seguridad en la zona que ayuden a identificarlos.

El hecho reaviva la preocupación por los reiterados ataques a instituciones deportivas barriales, muchas de las cuales se sostienen exclusivamente con el esfuerzo vecinal.