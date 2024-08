Sin ningún filtro, la conductora habló de las nuevas imágenes que se filtraron de Milei y la exvedette. En su programa "Pasó en América" brindó su opinión con un contundente pedido.

La relación entre Javier Milei y Yuyito González dio mucho de qué hablar desde sus comienzos y, si bien todavía es un noviazgo reciente, ya se hizo oficial con su primer beso público. El mismo generó todo tipo de comentarios y Sabrina Rojas fue una de las primeras personas en hablar sobre este hecho que se dio en la presentación de la ley de juicio por Jurado en el CCK.

Sabrina Rojas aprovechó a hablar del tema en "Pasó en América" y le hizo un contundente pedido a Yuyito González en medio de su romance con Milei. “Quiero hacerle un pedido a Amalia”, comenzó diciendo con las imágenes de fondo de la actriz ingresando al Palacio Libertad con un look impactante. “A Amalia que tiene su programa todas las mañanas, Amalia, por favor. Me pareces tan hermosa, mirá qué impecable cómo está lookeada, todo…", continuó la conductora.

Qué le pidió Sabrina Rojas a Yuyito González tras el beso con Javier Milei

En ese sentido, Rojas profundizó con firmeza: "¡No queremos el chupón con Milei! Chuponéense en la intimidad todo lo que quieran, pero no queda bien el Presidente abriendo la boca chuponeándose”. Aunque, por si esto fuera poco y bajo la m irada atenta de su compañero Augusto Tartufoli, la ex esposa de Luciano Castro fue contundente y le habló de manera tajante al presidente.

"Nos gusta esta pareja, Milei no me la hagas sufrir a Yuyito", dijo sin ningún tapujo. Y, tras sus declaraciones, terminó por descargarse con un palito hacia Fátima Florez, la última pareja pública del líder libertario: "Me parece que Milei con Fátima se abrumó con tanta fama. No la veo a Yuyito mostrando la cama mojada, no la veo con ese perfil".

No obstante, hay que destacar que, si bien se habla y se especula sobre por qué Milei y Florez rompieron su relación amorosa, nunca se conoció públicamente la verdadera razón.