Wanda Nara regresó de viaje con L-Gante, luego de llevar a sus hijos para que pasen las fiestas con su padre, Maxi López. De regreso en el país, la empresaria habló de todo con Socios del Espectáculo y no esquivó las consultas sobre el palito de Juana Viale por ganar el premio Martín Fierro de la Moda.

“¿Recorrieron? Compraste ropa?”, le consultó Walter Leiva a la empresaria. “Algunas cosas compramos”, expuso Wanda. “¿Viste lo que se armó acá? Juana dijo ella puede vestirse con alta costura los fines de semana y otras cocinan, porque le ganaste el Martín Fierro”, le dijo el notero y la modelo entre risas reconoció: “No, no, no pude ver”.

Qué dijo Wanda Nara sobre Juana Viale

“Viste que Juanita puso... Yo me visto con Gino Bogani, si no, que las demás que vayan a cocinar”, le manifestó otro cronista y ella reiteró: “No lo vi”. “Voy a ir a cocinar. ¿O no que te dije que me tocaba cocinar? Ahora para Navidad voy a cocinar”, expresó Wanda, con una cuota de humor.

“Parece que está indignada porque le ganaste con el Martín Fierro a la moda”, le apuntó el periodista y ella trató de poner paños fríos a la situación: “Nos toca a todas, es así esto. En algún momento le toca a ella”.

Wanda Nara habló de la reacción de Juana Viale, luego de su letal indirecta por el Martín Fierro de la Moda. Fuente: Captura de imagen de video subido por Socios del Espectáculo.

“También se especuló que como era figura de Telefe y lo transmitió Telefe, te lo dieron por eso”, le apuntó Walter y Wanda contó: “A mí me escribió, la gente que me votó la tengo. No la voy a publicar porque me parece privado, pero todos los que me votaron me escribieron por privado en Instagram, periodistas”.

“Digo que Juanita se despache así porque no es de hacerlo mucho. Con esa ironía, tirándote el palito ahí”, le expresó nuevamente el notero y Wanda dio por terminadas las consultas sobre el tema: “Qué sé yo, cada uno…”.