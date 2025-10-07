El influencer sorprendió a sus seguidores con un cambio radical en su rostro que nadie esperaba.

Alex Caniggia ha decidido dar un giro radical a su apariencia al comenzar a eliminar los tatuajes que se había realizado en diferentes partes de su cuerpo, especialmente en el rostro. El mediático compartió en su cuenta de Instagram el procedimiento al que se sometió, evidenciando su decisión de "despejar" su cara de los diseños que se hizo a lo largo de los años.

El padre de Venezia utilizó dos publicaciones en la red social para explicar el proceso. En un video, el profesional que lo atendió detalló que el objetivo era terminar el rostro y también trabajar en algunos tatuajes adicionales ubicados en el antebrazo y la mano, los cuales ya no desea conservar.

Posteriormente, Caniggia posó para mostrar las vendas que cubrían parte de su cara tras el tratamiento y compartió su alegría con una frase contundente abriendo paso a una nueva era: “Fuera los tattos, los uno con los uno, con mi amigo el doc”.

Sin dudas, esta transformación de imagen coincide con un momento personal positivo para Alex, quien se muestra muy feliz por su reciente reconciliación con Melody Luz. Hace poco, el hijo de Claudio Paul había hablado sobre la buena relación que han logrado reconstruir en los últimos meses.

Sin embargo, la pareja no ha estado exenta de polémicas. Melody Luz también acaparó la atención mediática al estallar de furia contra quienes la criticaron por supuestamente recibir ayuda económica de parte de Alex tras verse obligada a cerrar su marca de ropa.

Paralelamente, Alex también generó controversia en redes sociales. El hermano de Charlotte, anteriormente, había despertado la polémica al realizar un posteo en el que hacía referencia al cierre del emprendimiento de la bailarina con un mensaje que fue tildado de desconsiderado.