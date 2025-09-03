Cazzu reveló una nueva batalla judicial que tuvo con Christian Nodal, el padre de su hija Inti, luego de que decidiera no firmarle el permiso de viaje para sacar a la pequeña del país, el cual necesita para poder llevarla consigo a su gira mundial.

En su vista a "Se regalan dudas", la artista hizo un repaso por su libro "Perreo, una revolución" donde hace una mirada del mundo artístico desde la perspectiva de las mujeres en la industrias musical. En este sentido, recordó un angustiante momento que vivió en una mediación donde estaba "mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija —que también es su representante— y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”.

En ese momento comentó que el pedido de ella era para que el padre autorizara a que saliera con su hija de Argentina, sin embargo, este no aceptó el trato: “Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender”.

Asimismo, la mediadora propuso que, en caso de no querer firmar el permiso hasta los 18 años de la pequeña, lo podían hacer hasta los cinco. Pero, la respuesta del abogado de la contraparte fue letal: “El abogado emitió lo siguiente: ‘No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar’”.

"Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, recordó.

“Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija”, continuó describiendo la situación.

Cazzu sobre llevar a Christian Nodal a la Justicia

Las cantante ya había hablado sobre la custodia de su hija Inti y la falta de manutención de parte del padre. Pero, siempre se negó a la posibilidad de comenzar una batalla legal.

En el podcast, aseguró: “Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija. Ahí no soy la jefa, yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija”.

“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”, concluyó la artista jujeña.