Un procedimiento policial desarrollado en la noche del domingo en el barrio Nueva Esperanza, en el norte de la capital provincial, terminó con dos hombres aprehendidos y el secuestro de armas de fuego, municiones y cargadores, tras una alerta ingresada al 911 por detonaciones en la vía pública.

Eran cerca de las 22 horas del domingo 6 de octubre cuando una comisión del móvil 9463 de la Comisaría 25ª, a cargo de un oficial y un suboficial, fue comisionada por la Central de Emergencias 911 hacia la zona mencionada, luego de que vecinos reportaran que un automóvil blanco circulaba efectuando disparos.

Vehículo sospechoso

Al arribar, los agentes fueron recibidos por una vecina, quien señaló que el vehículo sospechoso se hallaba estacionado a pocos metros. En efecto, los uniformados observaron a un individuo junto a un Chevrolet Captiva blanco, al proceder al chequeo palpario, hallaron un arma de fuego calibre .22 en poder del sospechoso.

Tras una requisa la policía secuestró las armas. Foto: archivo

Ante la evidencia, los efectivos realizaron una requisa más exhaustiva del vehículo, donde se secuestraron dos armas de fuego calibre .22, 18 municiones, cuatro cargadores y un carné de legítimo usuario.

Por disposición de la Fiscal de turno Dra. Marti, en comunicación con el Dr. Rostagno, ambos ocupantes del vehículo —S. F. de 41 años y N. I. de 23, fueron trasladados en calidad de aprehendidos junto al rodado.

Puede interesarte

Peritajes

La fiscal ordenó que se realicen dermotests, toma de fotografías de frente y perfil, y que las armas incautadas sean remitidas al área pericial. Además, se dispuso el secuestro del carné de legítimo usuario y la remisión del legajo a la sede del MPA (1° de Mayo 2820) en horas de la mañana.

Fiscal del MPA Santa Fe María Laura Martí. Foto: El Litoral

La causa quedó caratulada como “Portación atenuada de arma de fuego de uso civil condicional y Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil condicional”, continuando las diligencias a cargo de la Comisaría 25ª, bajo la supervisión de la Sexta Zona de Inspección de la UR I.